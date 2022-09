Entérate NY 

Comparte esta noticia

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD ►Abinader pospone viaje a NY por huracán en RD: Por la llegada este lunes a RD del huracán Fiona, El presidente Luis Abinader, quien viajaría este lunes a NY para asistir a la ONU, pospuso su viaje para este martes si el fenómeno atmosférico luego de su paso las condiciones se lo permiten. Así lo informó el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza. ►En NYC apoyan posición de Abinader ante OEA: Dominicanos residentes en NYC manifestaron apoyar la posición del presidente Luis Abinader ante el Consejo Permanente de la OEA, sobre la crítica y peligrosa situación de Haití, que representa una amenaza para la seguridad de la RD. Sostienen que el mandatario presentó una radiografía al organismo internacional para que vayan en auxilio, ya que RD no puede hacer más de lo que ha hecho por Haití. “Es una posición clara de defensa de la RD por parte del mandatario ante el mundo, ya que nuestro país se siente amenazado con la inestabilidad violenta en la vecina nación, y cualquier decisión de invasión hacia el territorio dominicano sería repelida por el pueblo y el Ejército Nacional para resguardar la soberanía nacional”, expresan. Agregan que la RD vive políticamente un momento crítico, que obliga a todo quisqueyano a respaldar en ese sentido el actual gobierno, porque la patria es de todos y Abinader la está defendiendo. Ver: https:// elnacional.com.do/dominicanos- en-nyc-apoyan-posicion-de- abinader-ante-oea/

►El León llegó a NY: Leonel Fernández llegó este sábado a NY para participar de varias actividades en la urbe, Nueva Jersey, Connecticut, Carolina del Norte y Massachusetts, en busca de ponerse la ñoña en el 2024. Fue recibido en el aeropuerto LaGuardia por decenas de “cachorritos”, cada quien, empujándose disimuladamente para estar cerca de El León y los viera”. El pasado sábado participó de un tour en un barco por el río Hudson, con cena, fiesta, y todo.Ver: https://hoy.com.do/mas-de-un- centenar-seguidores-leonel- fernandez-lo-reciben-en- aeropuerto-ny/

►El grito al cielo: Es lo que se escucha entre muchos dominicanos en la Gran Manzana, y otros lugares habitados por dominicanos, con relación al alto precio de la canasta familiar en RD, donde tienen familiares, amigos, compadres y relacionados. Ver: Canasta barata sube a $25,123 y la cara a $69,749 https://www. elcaribe.com.do/panorama/ dinero/canasta-barata-sube-a- 25123-y-la-cara-a-69749/

►¿Y la Casa de la Cultura en NY?: Observadores comunitarios dominicanos en NYC se preguntan sobre la existencia del Comisionado de Cultura, cerrado el local hace varios meses, y decenas de empleados cobrando, aparentemente sin trabajar. ADOCU es el Centro para Promover, Fomentar el Arte y la Cultura Dominicana en USA, pero se desconoce su ubicación, operatividad y si existe. Tanto que se afanaron y lucharon sectores del PRM-NY para que quitaran a Lourdes Batista, para ellos convertir la entidad en un “Huacal” ¡Uff! Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó “más vale un malo conocido que un bueno por conocer”.

►Recientes discursos de Abinader: Observadores políticos dominicanos en el Alto Manhattan recuerdan recientes discursos del presidente Luis Abinader. En enero pasado, al ser aprobados los nuevos estatutos del PRM, afirmó: “Somos su partido y no podemos defraudarlos”. “El cambio es real, pero tiene que ser para todos y para todas”. Ver: https://prm.org. do/2022/01/30/prm-aprueba-a- unanimidad-nuevos-estatutos/ E n septiembre 2021, proclamó: “En 3 meses vamos a eliminar los 10 dólares que se les cobra a los dominicanos por entrar como turistas a RD”. No hay discusión, eso no se le debe aplicar. Ver: https://www.youtube.com/watch? v=ObkCpVCfm6A&t=10s. A la fecha, cerca de $45 millones de dólares ha retenido el Estado dominicano. Según la Ley 158-01 de Fomento del turismo lo recaudado por Tarjeta de Turismo iría a un Fondo de Promoción Turística manejado por el Ministerio de Turismo con la asesoría de empresarios del ramo ASONAHORES. El Tribunal Constitucional ha dicho. Ver: https://www.youtube.com/ watch?v=eTgYNG2S9K0&t=3s Abinader, también precisó que el precio de los tickets aéreos es contraproducente. Anuncia vuelos a menos de 500 dólares. Ver: https://listindiario.com/ la-republica/2021/12/14/ 700984/abinader-anuncia- vuelos-especiales-a-menos-de- 500-dolares-desde-nueva-york- por-fechas-navidenas

►Nos mintió señor presidente:Lectores nuestros en Manhattan nos reenvían una carta publicada en un digital dominicano en NY: Entre otras cosas dice: “Usted nos mintió señor presidente, cuando con grandes ínfulas anunció la derogación del cobro de 10 dólares que nos convirtieron en ciudadanos extranjeros, al tener que pagar para entrar a nuestro país. Usted nos mintió señor presidente, porque nos prometió revisar los 14 impuestos que gravan los pasajes aéreos. Usted nos mintió señor presidente, porque los precios de los servicios consulares continúan en las nubes, como son pasaporte, carta de ruta, apostillamiento, porque siguen siendo una estafa y porque todos sabemos que los consulados tienen como utilidad, el pago de favores políticos, engrosando los bolsillos de los cónsules. Usted nos mintió señor presidente, porque un año después de su visita aún estamos esperando que la sucursal del Banreservas sea abierta. Usted como un ilusionista con más sombras que luces, hizo un espectáculo de promesas incumplidas, que un año después, han quedado expuestas como otras tantas MENTIRAS. Atte. Mónica Zapata = https://labazuca.com/2022/ 09/17/carta-al-presidente- luis-abinader/?fbclid=IwAR1- aZZyJYPx5HDRjNUweRMBvFx20vRd17 6hkVI5GlfxpXZkq7e5yBTAmjA

►¿Solo agradecimiento?: Por las remesas que envían al país, ustedes no se imaginan el agradecimiento, orgullo y amor que les tenemos, ha dicho Abinader. mandatario. En sus 2 años de gobierno no presenta una sola realización que, en término concreto, “no en poesía”, haya resultado beneficiosa para la comunidad quisqueyana en el exterior”, Diiicen, que no es el turismo, como dicen las autoridades, la espina dorsal de la economía en RD son las remesas, no queriendo admitirlos las autoridades para no tener el compromiso ineludible de ayudarla. ¡Huumm! Los todólogos sostienen que desde el 2010 hasta la fecha, los dominicanos han enviado a su país $75 mil 425.4 millones de dólares en remesas. Semejantes cantidades en efectivo con familiares y amigos en bolsillos, y similar en los miles de furgones de medicinas, alimentos, ropas, útiles escolares, deportivos, entre otros. Remesas desde 2010 al 2022 = https://cdn. bancentral.gov.do/documents/ estadisticas/sector-externo/ documents/Remesas_PE.xlsx?v= 1663283425634 Mientras, el Ministerio de Turismo (Mitur), recibe del gobierno un presupuesto anual de cientos de miles de millones de pesos. Tiene en su presupuesto (2022) de gastos y aplicaciones financieras un total de RD$4,025,658,603. Recibirá un incremento de RD$965,025,158 cuando se apruebe la modificación a la Ley 245-21 del Presupuesto General del 2022. ¡Uff!

►Promover la reelección:Analistas políticos dominicanos en Queens sostienen que la presencia del presidente Abinader esta semana en la Gran Manzana, sus funcionarios y empleados las utilizarán, y el propio mandatario, para promover la reelección presidencial, aun el mandatario incumpliéndole a la militancia (no nombrados) y a la comunidad. El senador del PRM por Marías Trinidad Sánchez (Nagua), Alexis Victoria Yeb, ha sustituido al parecer al senador por Moca, Carlos Gómez, presidente de la Comisión Permanente en el Senado de Dominicanos Residentes en el Exterior, quien vino en mayo 2021 e hizo un gran encuentro con la comunidad: Ver: https://www. youtube.com/watch?v= lHJ1YOiDFYA Ver: Senador Alexis Victoria anuncia acuerdo con Senado del estado de NY. Ver: https:// elnuevodiario.com.do/senador- alexis-victoria-yeb-anuncia- acuerdo-con-senado-del-estado- de-nueva-york/ Senador Alexis Victoria se reúne con senadores del Estado NY: Ver: https://elnuevodiario. com.do/en-encuentro-con- abinader-senadores-de-ny-se- comprometen-a-trabajar-en- beneficio-de-la-diaspora/ Sena dor Alexis Victoria anuncia petición de Luis Abinader al Senado del Estado NY Analistas políticos dominicanos en Queens sostienen que la presencia del presidente Abinader esta semana en la Gran Manzana, sus funcionarios y empleados las utilizarán, y el propio mandatario, para promover la reelección presidencial, aun el mandatario incumpliéndole a la militancia (no nombrados) y a la comunidad. El senador del PRM por Marías Trinidad Sánchez (Nagua), Alexis Victoria Yeb, ha sustituido al parecer al senador por Moca, Carlos Gómez, presidente de la Comisión Permanente en el Senado de Dominicanos Residentes en el Exterior, quien vino en mayo 2021 e hizo un gran encuentro con la comunidad: https:// elnuevodiario.com.do/ dominicanos-en-ny-acuden-en- masa-a-encuentro-comision- senadores-rd/ y no se han vistos los resultados, diiicen. Ahora Victoria Jeb se reúne con senadores y asambleístas de NY, acuerdan, dicen, y firman convenio:Alexis Victoria anuncia acuerdo con Senado del estado de NY.Alexis Victoria se reúne con senadores del Estado NY: https://elnuevodiario.com. do/senador-alexis-victoria-se- reune-con-senadores-del- estado-de-nueva-york/ En encuentro con Abinader, senadores NY se comprometen a trabajar en beneficio de la diáspora.Alexis Victoria anuncia petición de Luis Abinader al Senado del Estado NY https://elnuevodiario.com. do/senador-alexis-victoria- anuncia-peticion-de-luis- abinader-al-senado-del-estado- new-york/

►Tapar el sol con un dedo:U tilizan este mecanismo de promesas, a través de senadores y asambleístas de NY, para readecuar, deformar, e incluso crear una versión distorsionada del pasado y transmitir posteriormente una visión utópica del presente, sustentada en una manipulación mediática disfrazada de relaciones públicas, que utiliza a terceros para desplegar una demagógica campaña que intenta disimular su ineficaz manejo del Estado con la diáspora, indican los analistas del patio. El PRM busca desnaturalizar la percepción de la comunidad, de lo que ha dicho el presidente Abinader sobre el exterior. Los opinólogos expresan: “deberíamos estar mejor, pero los males lo disfrazan, no lo curan. ¡Ay, ay, ay

►El Senador de Nagua: Agregan los analistas políticos criollos, que todo ese andamiaje del Senador por Nagua, Alexis Victoria Yeb, es por la reelección del presidente Abinader. Funge de anfitrión de los visitantes, afirmando que el propósito de los encuentros es facilitarle la vida a los dominicanos de la diáspora, que tienen la doble nacionalidad y pueden votar, tanto por Abinader como por los senadores visitantes. Ver: https:// almomento.net/senadores-de-ny- visitan-la-rd-buscan- beneficiar-a-la-diaspora/ También, el presidente del PRM-NY, Neftalí Fuertes, proclamó el pasado sábado “Abinader rendirá cuentas a la diáspora en masivo acto en escuela de El Bronx y PRM llama apoyar actividades con consigna de 4 años más”. Ya hay un equipo de empleados que vociferarán eso donde quiera que acuda el mandatario, diiicen. Ver: https://www. diarioextrainfo.com/2022/09/ abinader-rendira-cuentas-la- diaspora-en.html#:~:text=El% 20presidente%20Luis,4%20a%C3% B1os%20m%C3%A1s .

►Un valor dominicano en NY: María Quetell, una dominicana de pura cepa que lleva ese apellido de casada, es 100×100% una activista comunitaria que viene brindando un extraordinario servicio a sus connacionales en NYC desde “La Cámara de Comercio de Mujeres de NY” = www.nywcc.org … 212-491-9640 y Fax: 212-491-6019 que dirige la también quisqueyana Kenia Abreu, con ubicación en el 1524 de la avenida Ámsterdam, entre las calles 133 y 136, en el Alto Manhattan, para empoderar los grandes y pequeños negocios. María, conocida por la mayoría de activistas comunitarios, profesionales y líderes políticos criollos en la Gran Manzana, lleva décadas sirviendo desde otras instituciones (Asamblea Estatal-NY; Consulado RD-NY; Concejo Municipal-NYC; en el campo de la belleza) a sus congéneres. Una “mayimba” en los quehaceres comunitarios. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “María, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Por perdida de documentos (residencia, tarjetas de crédito, licencia de conducir, etc.) ¿qué hacer? Dependiendo del lugar donde vivas, podrías tener la opción de solicitar sus documentos de reemplazo por internet. Visitar: www.usa.gov

►Cultura general: EUA es un país con diferentes climas; desde temperaturas cálidas en la frontera con México hasta vientos helados en la frontera con Canadá. Las 10 ciudades más frías 1. Fairbanks en Alaska, con promedio de -27.1 (°C) en el mes más frío. 2. Grand Forks en Dakota del Norte, con -19.5 (°C). 3. Fargo en Dakota del Norte, con -17.7 (°C). 4. Williston en Dakota del Norte, con -17.6 (°C). 5. Duluth en Minnesota, con -16.99 (°C). 6. Aberdeen en Dakota del Sur, con -16.9 (°C). 7. St. Cloud en Minnesota, -16.7 (°C). 8. Bismark en Dakota del Norte, con -16.5 (°C). 9. Marquette en Michigan, con -14.8 (°C). Y 10. Huron en Dakota del Sur, con promedio de -14.1 (°C) en el mes más frío.

►Dólar y euro hasta este domingo 18 de septiembre: Compra del dólar 52.67 y venta 54.26; Compra euro 52.07 y venta 55.62 ►Combustibles del 17 al 23 de septiembre, se quedan iguales: Gasolina Premium a $293.60 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $241.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $147.60 y el Gas Natural $28.97 ►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com

Por Ramón Mercedes

Relacionado