“En el infierno no se podrá robar más”, ¿por qué?

Hermanos y amigos, que el Dios verdadero (Padre, Hijo y Espíritu Santo) les bendiga a todos, Mateo 28:19; en esta oportunidad expondremos el tema: “En el infierno no se podrá robar más”, ¿por qué?, esperando les sea de orientación, información, enseñanza y edificación…

Bien, comenzamos diciendo que robar es coger lo ajeno, robar es no respetar la propiedad privada, robar es perjudicial a alguien por lo suyo, etc., etc.

Ahora bien, hay muchas clases de robo, robo de ajuares o mobiliarios, robo de inmobiliarios o bienes raíces, robo de identidad, robo de tiempo, robo de electricidad, robo de bienes estatales, y robos públicos y privados. No vamos a definir todos los tipos de robo, el asunto es que el robo se ha incrementado en el mundo.

En este mismo orden de enseñanza, muchas personas de todas las clases sociales han perdido el temor a Dios y se están dedicando al hurto, al robo de las pertenencias ajenas, considerando que no han de dar cuenta ni a las autoridades, ni a las víctimas, y muchos a Dios, que ha de juzgarlo todo, según Eclesiastés 12:13 y 14, que dice: “El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala”.

Mis queridos hermanos y amigos, estamos en un desorden tan grande en cuanto al respeto a la propiedad privada, que una persona se accidenta y antes de socorrerlo llegan primero los ladrones a despojarlo de cualquier bien, (claro no en todos los casos, pero pasa). Usted deja un vehículo estacionado y es dichoso si no les llevan los retrovisores o rompen cualquier vidrio para ver qué hay de valor que se puedan robar.

Por otro lado, están los atracos a mano armada, el robo de cartera y celulares a la carrera, las estafas por inversión de dinero en instituciones fantasmagóricas, y el robo por descuido de cualquier objeto de valor en mostradores, en asientos, en baños, etc., etc., con raras excepciones.

Hermanos y amigos, aunque no estamos de acuerdo con el robo, pero quien roba al pobre tendrá que robar todos los días, ya que un pobre no tendrá algo que le dure mucho a los ladrones y atracadores, por lo cual pienso que si van a robar e irse al infierno deberían robar donde haya verdaderamente gran cantidad de recursos, quizás así darían un solo golpe. ¿Qué me dice usted? Y no es que apoye el robo, pero robar todos los días es más riesgosos para los ladrones. ¿Si o no?

Por otra parte, hemos visto en las noticias nacionales e internacionales que se vuelca un camión con algún producto y las personas creen que es para ellos se surtan de provisiones y se llevan todo y no hace mucho que pasó esto en México con un camión de combustibles llevan bidones, cubetas, galones para llevarse la gasolina y se incendió el vehículo, explotaron unos cuantos, tipo película, murieron robando no crea que fueron al cielo así, ya que quien muere violando las normas divinas la Biblia lo que dice es que va al infierno. 1ra. Corintios 6:9 y 10; Mateo 7:21 y 22.

Mis queridos hermanos y amigos, en el infierno no se podrá robar más, que ya este es el castigo para aquellos que murieron practicando la maldad y violando las normas, reglas y estatutos que Dios ha dado para que vivamos en paz unos con otros y nos respetemos y con todo y nuestras pertenencias e integridad física, pero como hay personas que no quieren vivir en sociedad, en amor, en respeto, en paz, para ellos es la cárcel, la prisión física y no cambiar a tiempo entonces la prisión espiritual conocida como el infierno. Dicho por el mismo Señor Jesucristo que en el Cielo los ladrones no minan, ni hurtan, y muchos menos en el infierno ya que están presos…. Apoc. 21:8; Apoc. 22:15; Mateo 6:19.

Concluyendo, hay oportunidad de arrepentimiento para todos los ladrones activos en esta vida, como la tuvo aquel malhechor en la cruz, que por su arrepentimiento sincero, el Señor Jesucristo le llevó al Paraíso, o el caso de Zaqueo un publicano que se dedicaba al hurto legalizado y también se arrepintió en vida, aunque las consecuencias del robo muchas veces le harán alguna condena en la tierra, pero para los fines eterno podrán escapar del Infierno, de lo contrario en el infierno no podrán robar más. Lucas 23:39 al 43; Lucas 19:7 al 10.

Así que, ladrones, si no se van a arrepentir y prefieren seguir robando en la vida terrenal, aprovéchense ahora, pero después no lloren en la eternidad.

Que el Señor les bendiga, nos ayude y nos libre del hurto…

Nota: Si usted quiere un día seguir a Cristo organizado en

una congregación, le recomiendo cuatro pasos: 1.- Asistir

a una congregación evangélica, bíblica o pentecostal; 2.-

Orar a Dios Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo; 3.-

Leer la Biblia diario uno o dos capítulos o los que usted

quiera para que conozca a su Creador y 4.- Escuche las

emisoras cristianas, como Radio Visión 1330 a.m., o

Radio Ven 1200 a.m., también están en internet.

Perseveramos en Cristo asistiendo a la Asamblea de Dios

Central, ubicada en la Av. Duarte Esq. Eusebio Manzueta

No. 172, cultos los miércoles a las 7:00 p.m., y Domingos a las 10:00 a.m., entrada gratis…

Por Miguel de J. Ramírez P.

