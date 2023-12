Hermanos y amigos, que el Dios verdadero (Padre, Hijo y Espíritu Santo) les bendiga a todos, Mateo 28:19, en esta oportunidad expondremos el tema: ¿Qué es un profeta y cuál fue su función ayer, hoy y mañana?, esperando les sea de orientación, enseñanza, información y edificación.

Bien, comenzamos diciendo que un profeta es un ser humano (hombre o mujer) que se ocupa de informar, predicar, orientar, enseñar y difundir la palabra de Dios hoy contenida en la Biblia (Sagradas Escrituras) único libro que se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. Un profeta no está para complacer y agradar a los oyentes, aunque pueda que un momento lo que comunique agrade a los receptores, sino para transmitir lo que Dios que quiere comunicar a las personas, se pongan contentos o se pongan guapos o bravos, siempre y cuando Dios le haya mandato a dar un mensaje a alguien.

Ahora bien, tenemos ejemplos en la Biblia de esta realidad de los profetas informando y comunicando al pueblo lo que Dios le mandó a decir o educando en el conocimiento de Dios a las personas para que no olviden su voluntad y fracasen en su relación con Dios y pierdan también las bendiciones condicionales que se les proveyó en el momento de su fidelidad con el Creador. Alábalo si puede…

Mis queridos hermanos y amigos, los profetas verdaderos que son aquellos que viven lo que predican y poner en práctica la palabra de Dios en su vida, que su conducta indica lo que es, si es verdadero o falso, porque si hay profeta verdadero, también hay falsos, por sus frutos los conoceréis, dice el Señor en Mateo 7:15, si da fruto malo, entiéndase mal comportamiento, es falso, si da fruto bueno, apegados a las normas divinas, es un profeta original.

Por otro lado, el profeta del Dios verdadero (Padre, Hijo y Espíritu Santo) no predica otra cosa que no esté de acuerdo a las Sagradas Escrituras (Biblia), porque de hacerlo pierde su título de profeta de Dios, y debería averiguar de quien es entonces profeta ya que lo que promueve no tiene apoyo bíblico. ¿Si o no?

Hermanos y amigos, casi todos los profetas originales que registra la Biblia fueron asesinatos por sus compatriotas israelitas, los cuales de descarriaron y desviaron de los mandamientos divinos y aún procuraron deshacerse del dueño de los profetas el Señor Jesucristo que también les predicó personalmente y así cumplieron todo lo que estaba escrito acerca del Hijo de Dios en el antiguo Testamento más de trescientas profecías, confirmando así que Cristo es el que había de venir para ejecutar el plan de Salvación, ya no solo para ellos (la casa de Israel), sino también para toda la humanidad, siempre y cuando lo acepten, lo sigan, lo obedezcan, lo aprovechen, etc., etc.

Concluyendo, los profetas que no fueron muertos a manos de los oyentes por los menos fueron criticados, rechazados, presos, heridos, maltratados, exiliados, etc., etc., y entre ellos tenemos a Natán, Jeremías, Isaías, Moisés, Amós, Ezequiel, Josué, Samuel, Elías, Enoc, Micaías, Juan el Bautista, Jehú, Jesucristo y sus apóstoles, etc., etc. No todos los profetas que registra la Biblia escribieron libros los cuales llevan su nombre, pero dentro estos escritos aparecen historias de profetas a los cuales Dios envió con mensaje a diferentes personas y en diferentes momentos de la historia tanto de la nación de Israel, como en Egipto, en Babilonia, Persia, etc., etc., bueno el asunto es que para que no aleguemos ignorancia hoy tenemos todas las profecías e historias de profetas que necesitamos en la Biblia para conocer a Dios y salvamos si queremos, desde luego tenemos que hacer nuestra parte, que es la Dios exigió, exige y exigirá. Ahora, yo le pregunto: ¿Cree usted que hoy no hay profetas verdaderos difundiendo la palabra y la voluntad de Dios en todas las naciones o cree que Dios no tiene voceros para comunicarles a sus criaturas humanas su voluntad? Si acaso usted no ha tenido la dicha de que un profeta original le predique o no sabe distinguirlo, entonces le recomiendo que lea la Biblia e irá conociendo a Dios y su voluntad para usted, para mí, para su familia, para sus vecinos, para sus compañeros de trabajo, para las autoridades civiles y militares, y la recompensa que esto tendrá aquí y después de aquí….

Así que, ya usted y yo sabemos lo que es un profeta, cuál es su función para hoy, mañana y siempre y usted puede llegar a ser un profeta cristiano original difusor de las enseñanzas del Hijo de Dios con la práctica y la palabra…

Que el Señor les bendiga y nos ayude a todos…

Nota: De usted sentir el toque del Señor mediante estos mensajes bíblicos le recomiendo cuatro pasos: 1.- Visitar una iglesia bíblica, evangélica o pentecostal; 2.- Ponga su emisora cristiana, 1,200 a.m., 1330 a.m., 1440 a.m.; 3. Lea 1 o 2 capítulos diarios de la Biblia; 4.- Ore a Dios el Padre en el nombre de Jesús todos los días con sus propias palabras y su forma sincera de comunicarse… Perseveramos en Cristo asistiendo a la Asamblea de Dios central, Av. Duarte Esq. Eusebio Manzueta. Cultos los domingos de 9:30 a.m., y los miércoles de 7:00 p.m., a 8:30 p.m. Entrada gratis…

Por Miguel de J. Ramírez P.