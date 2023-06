“El miedo contra mi yo y yo contra mi miedo: disyuntiva”

El miedo contra mi yo y yo contra mi miedo es una especie de dilema en que hoy en día muchas personas se enfrentan. Un estado bélico a lo interno del ser en el que convergen pensamientos que consternan el buen estado emocional de la persona como si fuera una especie de yin yang. Pero, que a la larga de esa lucha mi yo debe y tiene que vencer a ese oponente llamado miedo.

Ahora, ¿Cómo puedo vencerlo? Primero, delimitando la disyuntiva. William Shakespeare presentó una disyuntiva en el primer discurso de Hamlet Príncipe de Dinamarca, que bien se puede aplicar en este escrito: “Ser o no ser, esa es la cuestión”. De lo cual se infiere “vivir o morir”, “existir o no existir”, “vencer o perder” “estar o no estar. En tal sentido se tiene que determinar o fijar con precisión los límites del yo y el miedo, para que ante una antinomia (choques de ideas, actitudes o principios racionales) se tenga y tome la mejor postura o la opción de solución definitiva de vencer el miedo. Por ello, es mejor ser, vivir, existir, vencer.

Después, conocerte a ti mismo. Conocerte es la base o columna de autocontrol, saber que eres un ser humano único, que tiene un motivo y razón de existir, que todas las trabas humanas se pueden superar, saber sobre tus debilidades y fortalezas, esto es crucial para manejar situaciones en cualquier área de tu vida, para trabajarlas, superar retos, alcanzar metas, derrotar miedo.

Luego, conoce tu miedo. En una batalla no se puede pasar por alto el desconocer cuál es el oponente, por lo que luego de conocerte, el identificar el miedo que te adversa ayudará a que comiences a buscar alternativas que te ayuden a superarlo. Identifica la raíz de la cual brotó. Así, comenzarás a reflexionar el hecho de que vencer el miedo depende de ti porque es parte de ti. Tú le diste entrada. Cabida por algún estado de vulnerabilidad o fragilidad en el que te encontrabas por lo que tú mismo puedes darle salida. Si, tú puedes.

Para terminar, ya sabes que todo miedo puede ser vencido, cuando delimitas la disyuntiva del miedo, te conoces, y lo conoces. Puedes derrotarlo, con actitud determinante, con confianza, y un elemento pilar que nunca puede faltar y que es importante citar para cerrar: la Fe, creer en el autor y consumador de la fe: Jesús. Que, a mi entender, de este acercamiento pende el éxito en todo lo anteriormente citado, brindado la fortaleza espiritual interna, salvífica y de la paz que alienta y garantiza una esperanza viva.

