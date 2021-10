Planificamos y planificamos y de repente alguna trágica noticia te derrumba y te hace reagendar las actividades ya pautadas. Sí, porque el dolor, la impotencia y el coraje que sientes no te permiten avanzar hasta desahogarte sobre las miserias que vivimos a diario, con personas o grupos, desaprensivos, criminales, que han tomado en sus manos el esfuerzo, sacrificio y peor aún, las vidas de tantos dominicanos.

Pero, ¿cuánto durará la indignación? Decía Jorge González Moore, que “la indiferencia es el apoyo silencioso a favor de la injusticia” y de alguna manera nuestro pueblo ha sido el creador de las tantas injusticias que se cometen a diario, porque guardamos repetidamente silencio o solo hablamos si lo que sucede nos afecta directamente, o peor, solo por unos días, porque termina yéndose la nostalgia y el dolor como el agua de los charcos de nuestras calles luego de una inundación, se esfuma.

#LeslieRosado no es un hecho aislado, es otro hecho del cual somos tan responsable como quien lo ha cometido. Nos hemos vuelto egoístas, indiferentes, y se nos olvida que cada asesinato, sicariato, robo, violación o cualquier otro hecho que nos arrebata vidas y esperanzas, nos impacta directa o indirectamente, convirtiéndonos en presas vulnerables, blanco de todos aquellos que no tienen el más mínimo amor propio, amor por los demás, educación ni inteligencia emocional. De ese tipo de personas estamos llenos en todos los extractos sociales.

Y somos culpables, porque al igual que yo en su momento, cometemos el error de culpar a un director de la Policía Nacional, a un presidente o cualquier otro funcionario, pero, el Policía que mata, que roba, que viola, al igual que cualquier otro delincuente, es solo un reflejo de lo que hemos construido como sociedad. Nos olvidamos de las familias, la mayoría destruida, abandonadas a su suerte, la degradación ha llegado a niveles extraordinarios, la lucha por el poder y el dinero nos hace olvidar el impacto de no tener una estrategia fuerte para contrarrestar los daños que sufren miles de hogares dominicanos, sin que hagamos nada para mejorarlo y evitar impulsar de esa realidad social, los cientos de asesinos que nos arrebatan madres, hijos, esposos y esposas, familiares, amigos, conocidos… Cada Policía y Militar involucrado en actos delictivos, es primero un ciudadano dominicano, el cual al ingresar a la institución ya estaba dañado.

No es una excusa, pero si debemos trabajar arduamente en conjunto para limpiar un país que más allá de playas, gastronomía, turismo, tiene una realidad que nos arropa y que nos destruirá si nos quedamos de brazos cruzados.

Las fuerzas del orden necesitan ser depuradas en general, muy en general. Combatir a los delincuentes que se encuentran dentro es tan importante como reconocer la valía de los hombres y mujeres que también son parte de esos cuerpos y hacen su mejor esfuerzo.

Hoy, dos vidas, ha apagado un mal ciudadano, un asesino, un mediocre al que no le importó absolutamente nada y debe pagar. Debe caer todo el peso de la Ley sobre este sujeto, que es el ejemplo de otros cientos que están allí afuera, esperando la oportunidad de hacer lo mismo.

#LeslieRosado y el bebé que llevaba en su vientre, no son uno más, no, no lo son. Son la familia, madre, amiga, profesional, hija. Es la progenitora de aquella adolescente de 15 años que presenció el acto inhumano, donde le arrebataron la vida a su madre de un disparo en la cabeza.

Es momento de pensar en conjunto, qué necesitamos, qué queremos como país. Y no me hablen de gobiernos, porque no nos sirven los cambios de gobiernos si continuamos siendo los mismos ciudadanos irresponsables, que venden su voto, que siguen a narcos y lavadores y se vuelven contra su pueblo cuando se encuentran en un cargo de poder.

Les pregunto, ¿cuánto durará la indignación?

