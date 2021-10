A un año del “gobierno del cambio”

Como yo soy un hombre pueblerino, siempre guardo las costumbres de los viejos del barrio: levantarme temprano, trabajar todos los días, respetar a los mayores etc.…etc., pero, lo que aprecio en verdad, es la cautela con que la gente de antes veía las cosas nuevas, los acontecimientos, los hechos, los pensares de las otras personas. Y a esa maña de esperar antes de hablar le pusieron un nombre; que después se convirtió en un famoso dicho o refrán: déjalo hervir, que eso se ablanda.

Esto lo que quiere decir, pienso yo, es que siempre debemos esperar para ver los hechos mas fríos, antes de emitir juicio o tomar decisiones. Por eso es que yo esperé un año y dos meses para decir lo que creo sobre este gobierno de Luis Abinader y su PRM. Pero, hay que estar claro que, yo no soy de ese partido; en mi caso particular, nunca he sido aliado de ningún partido político y en seis elecciones, sólo he ejercido mi derecho al voto en una oportunidad; y podría hasta pensar en hacerlo por el actual presidente, claro, de seguir ejerciendo como lo está haciendo.

El Ministerio de Salud y el gobierno del Presidente Luis Abinader la botaron por los 411 con las nuevas medidas preventivas en contra de la pandemia venida de China, y tenía que hacerlo, gústele o no le guste a parte de la población y como siempre, a los rancios y radicales miembros de la eterna oposición política.

En la República Dominicana tenemos contradicciones por caprichos, por beneficios o por joderle la vida a los demás. NO aceptamos el toque de queda, pero disfrutamos “el teteo”, NO queremos la vacuna, pero SI el vandalismo. Básicamente, obviamos lo que realmente es conveniente y apoyamos lo que nos conducirá al abismo.

A los “escépticos e iluminados” de aquí y de allá, que viven creando teorías para no vacunarse, yo quiero decirles que ellos tienen el derecho de suicidarse, si es que así lo prefieren, pero, cuando se enferman, hay que atenderlos en los hospitales, gastando el dinero de los contribuyentes. Y eso no está nada bien.

A los que pertenecen al grupo “antivacunas” debemos recordarles, que seguimos frente a un enemigo que actúa con crueldad, y que, al parecer, China continúa manejando a CONTROL REMOTO el denominado COVID-19 como ya lo he dicho antes; y para muestra veamos el comportamiento desordenado, en el estado sureño de Florida, en Cuba, en Brasil y la aparición de un nuevo vago llamado INFLUENCER, que se pasa el día inventando formas de como llamar la atención, para que otros vagos-idiotas les den un maldito like.

Estas regiones, al principio del surgimiento del COVID-19, se negaron a seguir los indicadores establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS); y de acuerdo con las evidencias, el golpe ha sido asombroso y lúgubre, a tal magnitud, referente al nuevo vago (influencer), que hasta ahora han sido fulminados varios de ellos, debido a la inclemencia del virus.

Y yo me pregunto, ¿por qué en República Dominicana, históricamente, se nos ha hecho tan difícil diferenciar entre lo malo y lo bueno? Estamos obligados a acatar las medidas propuestas por el Ministerio de Salud que, dicho sea de paso, no son el producto de un capricho arbitrario y antojadizo, no, son las consecuencias que nos han dejado los grupos opuestos a las reglas.

Otro aspecto en el que yo respaldo el gobierno de Abinader es en lo que se refiere al combate de la corrupción. Hoy día, “todo el mundo sabe que si mete la mano puede caer preso”, especialmente la gente de su partido que está en el gobierno. Eso no se sentía en el país desde los tiempos de Trujillo; y ¡qué bueno que así sea, carajo!

En materia de justicia, hasta ahora vamos bien; aunque, aún no se vean los resultados que todos esperamos. Queremos ver a todos los delincuentes, de un partido y de otros, detrás de las rejas, pagando su deuda con la sociedad. Con los bienes incautados, no en manos de la gente del gobierno (militares y civiles) como hasta ahora se ha venido haciendo.

Pero, como digo una cosa, digo la otra. Existen problemas que hay que ponerle mucha atención, porque pueden empeorar y salirse de control, como es el de la carestía de la Canasta Familiar. El gobierno tiene que evitar que la población se desespere, porque sí sucediera, la sublevación popular sería el paso inmediato; y la oposición, acorralada por la realidad política que representa Luis Abinader, aportaría gustosa “la logística” para motivar los desórdenes.

Recordemos lo que pasó en 1984, cuando Salvador Jorge Blanco. El pueblo se tiró a las calles y hubo que matar a cientos de personas para sofocar la poblada. Eso no se puede repetir en este llamado “Gobierno del Cambio”, aun y cuando, es evidente que las condiciones y la correlación de fuerzas son muy diferentes.

Otro foco de posibles inconvenientes es la falta de Seguridad Ciudadana, que ha sido identificado como un generador de impopularidad hacia el gobierno. Hay que meterle mano a la reforma policial, y debe ser una reforma integral, no para cambiar a los jefes principales y acomodarlos para que sigan cobrando la infame “ración del boa” y permitiendo los abusos y atropellos contra la población.

No podemos seguir aceptando que en la República haya escasez de policías en las calles, pero cantidades de coroneles y generales de más; oficiales haciéndose ricos en oficinas bajo aire acondicionado, mientras, miles de suboficiales y alistados recurren al vulgar “macuteo” para sobrevivir. Hay cientos o quizás miles de efectivos sirviendo en las casas de altos funcionarios o, donde su “segunda base”.

¡Y eso no puede continuar así!

POR FELIX QUIÑONES

