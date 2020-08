¡Hay defensas que matan hasta a los muertos!

En la sociedad abunda todo tipo de personas; algunos saben jugar, pero, existe una gran cantidad de seres humanos, que NO saben asimilar su derrota. En los animales, también ocurren casos semejantes. Mi abuelo, (qepd) tenía un toro, que era muy peleador, y si perdía, se tornaba furioso y corneaba hasta a las vacas.

Hago alusión a esa historia, para referirme al señor Jankarlos Núñez, acérrimo defensor del pasado gobierno y por tanto, otro mas de los compañeritos, que no entiende ni acepta la derrota peledeísta. A ese sí que le cabe el dicho que dice: “llora como mujer, lo que no supo, como hombre, defender”.

En su argucia desmesurada, con intención de justificar lo injustificable, al articulista solamente le faltó barrer su cocina con la honra de los dominicanos que vivimos en Nueva York. Sus expresiones, mas que críticas, reflejan un odio desmesurado contra sus compatriotas o talvez -y esto fuera lo mejor- un estado profundo de embriaguez.

Esos veinte años de crecimiento económico y parcial desarrollo del país, bajo la dirección de su partido, el PLD, son expuestos por el Sr. Núñez con cierta burla, obviando la gran cantidad de jóvenes que tuvieron que salir de su tierra natal en busca de nuevos horizontes. Su lenguaje, impropio e insultante, demuestra el profundo tormento que lo corroe hasta las entrañas.

Admito que el nivel de información de nuestra gente no es lo que deseamos ni usted ni yo, pero de ahí a decir que hay dominicanos que ignoran el nombre del presidente de la república, es una temeridad infinita, que evidencia una mente desequilibrada, o por lo menos, muy atormentada por los resultados del 5 de julio. ¡Qué lástima siento por él!

Imagino que el señor Núñez no midió el alcance real de sus palabras, pues en lugar de solidaridad, solo conseguirá repudio por parte de una población que desde hace tiempo tenía una idea muy fijada en su cabeza: “sacar al PLD de la dirección del Estado dominicano”. Y aunque la abstención fue muy alta, quedó bien clara la intención del votante.

Hablemos ahora un poquito del título de este humilde trabajo y de la relación que tiene con Jankarlos, el amargado escribidor, aunque sea en lenguaje figurado.

“Hay defensas que matan hasta a los muertos”, es lo único que se me pudo ocurrir después de leer el “enjundioso” artículo escrito por uno de los mas “brillantes y destacados intelectuales” de la diáspora dominicana residente en Nueva York, como lo es el “académico”, taxista y botella (que cobra sin trabajar) en el Comisionado de Cultural, Jankarlos Núñez, PhD de la Universidad de la Vida Diversa y dirigente del agonizante PLD.

El pasquín a que me refiero salió en los diarios digitales con el título de “El dominicano en el exterior y la desinformación” y estoy seguro que, si ustedes lo leen, dirán mas de lo que digo yo hoy, acerca del disparate irrespetuoso que contra la familia dominicana escribió este “comunicador”, que además es uno de nuestros “cantantes mas cotizados a nivel popular”. Críticos de la farándula de NYC afirman, sin ambages, que “Romeo y Juan Luis Guerra, no le cargan la maleta al divo Jankarlos Núñez”.

Por las altas credenciales que tiene este “genio” dominicano, es que me duele tener que contradecirlo, pero hay que aclarar siempre las cosas, no vaya a ser que uno, por guardar silencio se haga cómplice de los crímenes que cometen estos “iluminados” que siempre se creen que son subestimados hasta por sus propios partidos. Jankarlos piensa que él debía ser, por lo menos, el director del Comisionado de Cultura en NYC, Cónsul General, Embajador en Washington o Jefe de la Misión Dominicana ante la ONU o la OEA.

Pero sucede que como la gente es bruta y no ve las cosas buenas que hacen los “superdotados” como él, parece que Danilo Medina nunca se dio cuenta de la clase de “cerebro” que tiene Núñez y desperdició ese “talento” dándole una simple botellita, para que cobre todos los meses en la finca que dirige Carlos Sánchez.

De todos modos y dejando la chercha atrás, tengo que aclararle al “sabelotodo” de Nueva York, que la causa por la que su partido perdió no es porque solo votó el 21% de los inscriptos (que son los brutos) como él sugiere y que se quedó en su casa el restante 79% (que también son brutos, si nos llevamos de su ilustre pensamiento).

Jankarlos, si hubieran salido a votar como de costumbre, la pela habría sido mas grande aún. Porque la gente votó en contra de los engreídos como tú, de los corruptos como tú, botellas parasitarias que medran en el Estado dominicano, como lo hacen las rémoras alrededor del tiburón. Lo único es que a veces, algunas de ellas se equivocan y se pierden en la boca del escualo. Tú no te equivocaste, pero, sigues pensando que, en lugar de rémora, debiste ser el tiburón. ¡Qué pena! Porque, donde Dios no puso, no puede haber.

Puede que tú tengas razón, en algunas cosas, pero muy pocas. El gobierno de Danilo no lo hizo del todo mal. De hecho, en lo personal aposté a que el “cambio” que la gente busca, podía venir con Gonzalo Castillo. Pero, el ganador fue Luis Abinader y eso me obliga a reconocerlo y ayudar a que pueda ejecutar su programa, que espero sea de beneficio para todos los dominicanos, incluidos los que no somos de su partido.

Para terminar, señor Núñez, voy a exponerle una serie de razones por las que su partido perdió y que parece usted, o las olvida, o prefiere ignorarlas. Son de diferentes naturaleza y origen, aunque no son las únicas, pero, todas ayudaron a materializar la consigna de que: ES PA’FUERA QUE VAN

La gente sintió lo que se llama el Hartazgo , o sea, “ya me cansé de ustedes y lo que quiere es que su gobierno termine”, aun sabiendo que hay ciertos logros

, o sea, “ya me cansé de ustedes y lo que quiere es que su gobierno termine”, aun sabiendo que hay ciertos logros El manejo indolente y burlón con que trataron el tema de la Corrupción y la Impunidad , dejaron un sentimiento que casi llega al odio

y la , dejaron un sentimiento que casi llega al odio El nombramiento de un Procurador General cuya misión siempre se vio que buscaba exculpar la responsabilidad del presidente Medina en las adendas que se hicieron a los contratos de Odebretch

de Odebretch Mientras, ese mismo Procurador, se enriquecía de manera vulgar , haciendo negocios (él y su familia) y nadie del partido de gobierno decía una palabra

, haciendo negocios (él y su familia) y nadie del partido de gobierno decía una palabra El tratamiento que le dieron a la juez Miriam Germán fue sencillamente odioso, indecente para muchos ciudadanos

La División interna, ayudó a la salida del PLD, pero, igual hubieran perdido si Leonel Fernández se hubiera quedado en su PLD

si Leonel Fernández se hubiera quedado en su PLD Usar el COVID-19 para meterle miedo a la población votante, parece que trabajó mas en sus propias filas pues, fueron los grandes ausentes de las urnas

de las urnas La tendencia latinoamericana del momento es votar contra de los gobiernos corruptos y los del PLD lo fueron en demasía

y los del PLD lo fueron en demasía Los nuevos votantes representan la rebelión , nunca el apoyo pacífico; y por último,

, nunca el apoyo pacífico; y por último, La “cantinflada” de romper las relaciones con Taiwan, en busca del milagro chino, no podía pasar desapercibida por Estados Unidos y le pasaron factura a Danilo Medina, como era de esperarse

Félix Quiñonez

Dirigente deportivo y comunitario

Agosto 1, 2020

Anuncios

Relacionado