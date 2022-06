Xiaomi Store abre sus Puertas en Republica Dominicana

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Xiaomi abre sus puertas por primera vez en el Centro Comercial Agora Mall ubicado en Santo Domingo, poniendo a disposición el ecosistema de productos más grande del mundo, con tecnología de última generación de forma accesible.

La tienda está ubicada en el piso 2, contiguo a Parfois, y ofrece variedad de productos como últimos modelos de celulares de la marca, baterías portátiles, bandas y relojes inteligentes, cámaras, televisores, patinetas eléctricas, robot aspirador, entre otros artículos que impresionan al hacer la relación calidad-precio.

“Hoy abrimos la primera tienda de Xiaomi en República Dominicana, de un plan de aperturas que tendremos en los siguientes meses, ya que deseamos llevar la experiencia de alta calidad y eficiencia operativa a todos los dominicanos, quienes luego de probar los diferentes productos que ofrecemos se convertirán en fans de la marca”, expresó Josué Fonseca, Gerente Regional de Ventas de Tiendas Xiaomi.

Para quienes visiten la tienda en Agora Mall, tendrán la oportunidad de conocer un centro de experiencia tecnológico dividido en áreas de Celulares, Smart Home, Iluminación, Salud, entre otros productos de última generación a precios accesibles.

“Todos los Xiaomi Fans, podrán visitar la tienda en horario de atención de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 9:00 p.m., sábado de 10:00 a.m. a 9:00 p.m y domingo de 10:00 a.m. a 8:00 p.m con la certeza de que se recibirá el mejor servicio y experiencia que ofrece la marca en todo el mundo.

Josué Fonseca.

Más sobre Xiaomi: fue fundada en China hace 12 años y actualmente, está presente en más de 100 países y regiones del mundo llevando su experiencia de alta calidad y eficiencia operativa a los usuarios, a quienes los convierte en un Fan de la marca.

