(VIDEO) Santiago: Mujer denuncia que su pareja la quiere asesinar

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Una joven denunció este viernes que es agredida por su pareja sentimental, quien supuestamente consume sustancias ilícitas y bebidas alcohólicas, en Santiago.

La víctima, cuyo nombre no fue ofrecido, expresó que se encuentra desesperada, ya que el agresor, identificado como Gerson Liriano, la ha amenazado en repetitivas ocasiones con quitarle la vida.

Además, explicó que el domingo pasado en horas de la noche mostró agresividad, lo que provocó que ella huyera de su vivienda, mientras la hija de ambos permanecía durmiendo.

Agregó que Liriano destruyó los artículos del hogar y que al día siguiente encontró la cuna volteada en el suelo.

“El domingo en la noche si yo no soy astuta cuando él me empujó, si no me mando, él me mata. Él se quedó destruyéndome todo en mi casa, mi hija estaba durmiendo y le cayó a palo a todo, la cuna de mi niña la encontré boca abajo”, subrayó.

Dijo a la prensa que familiares del agresor le aconsejaban que no lo denunciara ante la justicia, usando como justificación el desamparo que habría en la crianza de la infante.

La víctima también aseguró que en la mañana de este viernes la llamaron para “negociar” y no sometiera a su pareja ante las autoridades.

La joven indicó que los hechos anteriores sucedieron en el municipio Arenoso, San Francisco de Macorís y que la fiscal representante del Departamento de Violencia de Género de la ciudad de Santiago desvinculó las acciones pasadas de las actuales alegando que no les corresponden los sucesos de otras ciudades.

