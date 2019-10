VIDEO: Policía apresa hombre admitió haber matado a su pareja en SFM

Comparte esta noticia

EL NUEVODIARIO, HOSTOS, PROVINCIA DUARTE.- La Policía Nacional informó este jueves que apresó a un hombre que ultimó de varios machetazos a su pareja, en un hecho ocurrido anoche en el municipio de Hostos , provincia Duarte.

El apresado fue identificado como Rafael Ramírez Florentino, que según la uniformada, confesó a los investigadores de que mató a su pareja Yahaira Valdez, oriunda de San Cristóbal, luego de supuestamente sostener una discusión con esta en su vivienda.

“Nos fuimos acostar y yo le reclamé porqué un vecino me dijo que ella estaba con otro hombre, ella agarró la bricha y me quiso tirar, pero me le fui encima y se la quité y pasó lo que pasó”, expresó el arrestado.

Ramírez Florentino, quien declaró tenía cuatro de relación con la víctima, será puesto a disposición del Ministerio Público en las próximas horas.

