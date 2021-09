(VIDEO) Pastora asegura Dios la libró de la muerte tras ingerir comida envenenada

Comparte esta noticia

Por: Creiddy Peña.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La pastora Helen Gómez declaró que el poder de Dios la libró de morir en el año 2016 cuando le dieron una comida envenenada para matarla, por lo que aseguró que su fe la sacó de ese peligro sin haber sufrido ningún daño en su organismo.

“Eso me pasó en el 2016, fue algo poderoso e impactante para mí cuando me invitaron a un actividad en Santiago de los Caballeros, yo fui a hacer una oración, esas personas no creían en Dios y alguien hechó un veneno en mi almuerzo. Ellos querían saber si yo era cristiana y si verdaderamente Dios tiene poder”, declaró.

Gómez emitió sus declaraciones en una entrevista realizada por el pastor Asael Pimentel, en el programa “Con su Dra. Controversia”, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Contó que las personas que habían planeado echarle veneno a su comida le pedían con insistencia que ingiriera los alimentos, hasta el momento en que se dieron cuenta de que no le había hecho ninguna reacción dañina y fue entonces cuando declararon lo que habían hecho y le pidieron perdón.

“Cuando yo terminé de comer él se quedó mirándome para él tener una evidencia de que yo iba a morir en ese momento y al final dijo que no podía creer que yo estuviera viva, esa persona quedó impactada, se tiró de rodillas pidiéndome perdón y dijo que en lo adelante creería en Dios”, expresó.

Dijo que es importante que las personas pongan a Dios primero que todo en sus vidas, porque haciéndolo podrán ver el resultado de las obras que él puede hacer a través del poder de la oración.

“Dios defiende a sus hijos y cuando tú le crees a él en medio de cualquier circunstancia veras su poder, la Biblia dice que comeremos cosas mortíferas y no nos harán daño”, indicó.

