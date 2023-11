Dirigente del PLD se va de la organización; arremete contra Danilo y Leonel

ELNUEVO DIARIO, SANTIAGO.- El dirigente político Víctor Díaz anunció su renuncia del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) mediante carta pública dirigida al expresidente Danilo Medina y al secretario general del partido morado, Charlie Mariotti.

En la carta de renuncia el dirigente peledeista, nativo de aquí, expone claramente que los expresidentes Danilo Medina y Leonel Fernández dejaron de lado el programa de nación que Bosch y el PLD prometieron al Pueblo Dominicano, por eso él decidió dejar el partido.

Díaz lamentó que por intereses políticos particulares y por afán de protagonismo personal, los exmandatarios llevaran la obra política maestra del prócer vegano a un derrotero negativo, realidad que convierte al PLD en un partido sin futuro en el sistema electoral dominicano.

El ex activista nacional del PLD y ex presidente de la seccional del partido morado en el Estado de New Jersey, se fue de la organización tras 45 años de militancia política y con una trayectoria social, profesional y comunitaria que reconoce la diáspora dominicana y los diversos sectores de Santiago y la región Norte.

“Tomo la decisión tras un largo proceso de reflexión y consulta con familiares, amigos y relacionados, los cuales al igual que yo concluimos en que debía avanzar hacia nuevos horizontes, los cuales publicaré en el momento correspondiente”, expuso.

El ex activista nacional del PLD explicó en la carta de renuncia que fue el único miembro del Comité central del PLD a quien le impidieron la entrada a la casa nacional del partido Morado por órdenes expresas del expresidente Danilo Medina Sánchez.

Víctor Díaz en su carta de renuncia acusó a Danilo de nombrar a familiares, mega divas y personeros sin experiencia ni condiciones profesionales en perjuicio de los dirigentes que como él entregaron la juventud bajo enormes sacrificios para que la organización morada llegara al poder en 5 períodos constitucionales.

Debo precisar, que nunca evadí ni una sola responsabilidad política; y cumplí al pie de la letra las tareas asignadas, dejé huellas políticas señeras, las cuales jamás podrán borrar los ingratos, sostuvo el renunciante, quien por varios años fue el presidente de la Seccional del PLD en el Estado de New Jersey.

De acuerdo a lo planteado por Víctor Díaz, el partido del profesor Bosch trabajó para hacer realidad la aplicación de un verdadero programa de gobierno que diera como resultado la superación de los grandes problemas y pobreza extrema que afecta a una parte muy importante del pueblo dominicano, sin embargo, por culpa de Leonel Fernández y Danilo Medina ese programa de nación quedó trunco e inconcluso.

“Fui uno de los hombres de confianza del expresidente Danilo Medina en el Estado de New Jersey, pero luego del ascenso al poder del partido morado, nunca me fueron reconocidos mis méritos”, adujo Díaz en declaraciones hecha al NUEVO DIARIO.

POR: ÁNGEL B. ALMONTE