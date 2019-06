(VIDEO) Moradores se quejan por escasez de agua en San Isidro; afirman no llega desde Semana Santa

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO ESTE.- Los moradores de la urbanización La Esperanza en San Isidro se quejaron este lunes por los problemas de escasez en el suministro de agua potable el cual aseguran no reciben desde la Semana Santa y está afectando a las familias de ese sector, razón por la cual han tenido que realizar compras de camiones para poder adquirir el preciado líquido.

Asimismo denunciaron que los principales afectados con el problema del agua son los residentes de la calle número 18, quienes tienen que comprar los camiones de agua a 600 pesos c/u, para poder suplirse de agua en la urbanización, en el referido sector.

La señora Mercedes Hernández Hernández, residente en La Esperanza, dijo que los afectados se han presentado en la oficina de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) con sus recibos de pago en mano, y que estos le habían dicho que el sábado pasado les iban a restaurar el servicio, lo cual no ocurrió.

“Desde antes de Semana Santa no recibimos el servicio, hemos ido a la CAASD y han quedado de restaurar el servicio, y no hemos visto nada. Estamos comprando camiones de agua a 600 pesos, y eso no es justo ya que nosotros pagamos el servicio, yo creo que es una falta de respeto con la comunidad”, agregó Hernández Hernández al presentarse a las instalaciones de El Nuevo Diario a realizar la denuncia.

De igual modo dijo que tras presentarse en las oficinas de la CAASD recibieron la notificación de que recibirían el servicio de 7:00 a 8:00 de la mañana, del sábado 1 de junio, no tenían el servicio les iban a llamar, y aún no reciben ninguna solución.

“El agua de los camiones no es apta para utilizarse en la cocina, y a veces el agua no siempre llega limpia, a veces llega de color amarillo”, agregó la denunciante.

