(VIDEO) Jurista asegura Danilo puede recusar a Yeni Berenice por “marcar predisposiciones” en Anti-pulpo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado Juan Francisco Pérez Pérez, “Jhonny”, sostuvo que el exmandatario y actual presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, puede en estos momentos recusar a la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, por esta marcar supuestas predisposiciones en el proceso de investigación del caso Anti-pulpo.

“En una investigación no se puede especular, ella está haciendo una especulación, para ella mencionar que el presidente saliente, Danilo Medina, conoce o no conocía el hecho, tiene que presentar pruebas, tiene que someterlo entonces como cómplice o coautor del hecho porque eso no es un asunto de adivinanza, no puede ser un capricho”, expresó Pérez Pérez, al ser entrevistado por los comunicadores Mariano Abreu, Edward Ramírez, Jorge Moreno y José Paulino, en el programa “Enfrentados”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 28:28).

También el jurista explicó que las menciones que se hace del expresidente Medina en el expediente del caso Anti-pulpo no es una imputación, sino una referencia de una situación jurídica que pudiera ocurrir.

Asimismo, dijo que el Ministerio Público debe cuidarse, porque según expresó, mientras la investigación está abierta y no hay una medida de coerción ni una acusación, el proceso debe realizarse de manera discreta.

“Su investigación debe ser objetiva, debe ser discreta en la investigación, no secreta, pero sí discreta para evitar empañar la imagen de una persona que no va a someter o no ha podido probar los hechos que ella supuestamente ha querido reflejar en una mención, no es prudente lo que está haciendo”, sostuvo.

De igual forma, señaló que, para que el Ministerio Público pueda citar a Medina cuando presenten la acusación, tienen que tener un argumento jurídico válido porque un citatorio no procede con solo una mención.

“En esto hay un poco de circo, fíjate que la magistrada Yeni Berenice usa mucho palabras de Mujica, el expresidente de Uruguay, ella está buscando reflejar un espectáculo que como protagonista del mismo le favorece. Ella sale diciendo que al que le guste el dinero que no se meta en política, esas son expresiones de Mujica”, agregó.

