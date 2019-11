(VIDEO) Exdirector Inapa dice no teme ser juzgado” en jurisdicción privilegiada por caso Odebrecht

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) solicitó este jueves al pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocer la acusación en su contra, en esa jurisdicción privilegiada porque dijo “no tengo miedo de ser juzgado”.

“No tengo miedo, soy yo que no tengo miedo de la acusación, ni del proceso, no me pueden acusar de culpable, no tengo nada que ocultar, el expediente está demasiado claro y que yo puedo ir a cualquier jurisdicción, no tengo que decir que me cambie, si soy inocente y lo demuestro de que me van acusar”, reiteró.

Manuel Estephan y Francisco Campos informaron sobre la petición de su cliente Roberto Rodríguez. “Estamos probando un precedente novedoso, combinando la jurisdicción natural, con el derecho a una justicia proba; y Rodríguez va a cumplir tres años sometido a la justicia y de acuerdo al Código Procesal Penal, la duración de este caso son cuatro años”, agregaron.

“Llegó el momento de entender que el derecho a una justicia eficiente y rápida vale más que el tener que ir a su jurisdicción natural, él, renunció a esa jurisdicción, lo sometió a la SCJ y ahora veremos qué esta alta corte decidirá”, sostuvo Estephan.

Durante la audiencia la defensa técnica del exdirector de INAPA presentó el incidente de la prescripción porque “este es un h echo que supuestamente ocurrió en el 2002, o sea, que este caso en el 2012, prescribió”.

“Solicitamos el auto de apertura a juicio, porque el Juez de la Instrucción incumplió su obligación de motivar la decisión: porque había fundamentos para enviar a juicio a una persona”, explicó.

Ambos abogados explicar que la ley es clara. “Si le ordenaron medida de coerción, la carpeta investigativa había que abrírsela”, indicaron.

En ese sentido, reiteraron que el caso de Roberto Rodríguez prescribió acorde lo establecido en artículo 95 del Código Procesal Penal.

A estas afirmaciones, el doctor Wilson Camacho, representante del Ministerio Público, respondió: “Nosotros nos alegra que él, no tenga miedo, tampoco tenemos miedo, estamos más que convencidos que sus argumentos presentados también en la audiencia preliminar serán rechazados”.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia reanudará el próximo martes a partir de las 3:00 de la tarde, la audiencia de presentación de incidentes en el juicio Odebrecht que se le sigue a seis exfuncionarios por presunto soborno.

