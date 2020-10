(VIDEO) Esther Jiménez, víctima de ácido del diablo en 2011: No le deseo esto ni a quien lo mandó a lanzar

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La joven Esther Jiménez, víctima de ataque con el denominado ácido del diablo en el año 2011, manifestó este jueves que no es nada fácil vivir una situación como la que le sucedió al tiempo de indicar que es algo “que no se lo desea ni a la persona que ordenó su ataque ni a quien lo lanzó”.

“Fue algo terrible, fue algo que no se lo deseo ni siquiera a la persona que me mandó a hacer esto, ni a quien me lo lanzó, es algo que uno no puede con el ardor, es desesperante, algo que no te puedes tocar porque te quema”, indicó Jiménez.

Jiménez emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por Paloma de la Rosa, en el programa Novedades, el cual se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 46:36).

Asimismo, dijo que tras el ataque ella perdió su nariz al punto de tener que ser reconstruida, su ojo derecho además de su madre que falleció, lo cual indica fue terrible.

Jiménez dijo que no sabe quién mandó a realizar el ataque en su contra, pero dice que hubo sospechas sin que la Policía Nacional actuara para dar con los responsables del hecho.

Al ser abordada por el más reciente caso de ataque con ácido del diablo donde resultó quemada la joven Yocairi Amarante, Jiménez dijo que este tipo de situaciones no es nada fácil ya que el afectado se encierra en sentimientos de vergüenza al no querer que nadie los vea.

“Es algo terrible, algo que uno piensa que el mundo se le viene encima, no queremos que nadie nos mire por sentirnos avergonzados, siente pena de uno mismo, quien nos hace esto quiere vernos destruidas, muertas en vida”, manifestó Jiménez.

Igualmente, sostiene que a los responsables de estos actos las autoridades deben aplicarles condenas de 20 a 25 años y no solo 5 años, “es algo indignante, yo misma estoy consternada con que aquí no hay justicia”.