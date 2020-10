(VIDEO) Emily, hija de Gloria Estefan, confiesa pensó en suicidarse al revelar que es lesbiana

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- Emily, la hija de 25 años de los artistas y productores cubanos, Emilio y Gloria Estefan, confesó que pensó en suicidarse cuando le reveló a su familia en 2017 , que es lesbiana.

Las declaraciones de Emily surgieron en el marco del segundo episodio de “Red table”, la serie que realiza la familia Estefan en Facebook Watch, donde la también artista, expuso los duros momentos por los que pasó cuando tomó la decisión de informarle a su familia sobre su preferencia sexual, y señaló que no se sentía apoyada y por eso pensó en el suicidio.

“Nunca voy a olvidarme de eso. Las cosas a las que me enfrentaba en ese momento eran tan paralizantes que no podía ver nada más que el dolor. Hasta tuve pensamientos de que me quería suicidar de lo mal que me sentía”, expresó Emily.

La hija de los Estefan explicó que su pensar se debió a que al momento en que Gloria se enteró que Emily salió del clóset, la cantante cubanoamericana reaccionó diciendo “Si se lo dices a tu abuela y muere será culpa tuya”.

Luego de que su hija le confesara: “Mira, mami, estoy con esta chica’ y lo primero que me dijo fue ‘si se lo dices a tu abuela y se muere será culpa tuya… Ahí empezó mi dolor, nunca lo voy a olvidar’”, recordó Emily con la voz entrecortada y los ojos llorosos.

La chica dijo en el segundo episodio del programa dos de “Red Table Talk: The Estefans” que no estaba tan segura de hablar de la situación con sus padres hasta que conoció a su pareja actual, Gemeny Hernández.