(VIDEO) El “boche” de Alejandro Vargas al abogado Carlos Salcedo en plena audiencia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, quien preside la audiencia contra los 11 imputados de supuestos actos de corrupción del gobierno de Danilo Medina, “regañó” en plena audiencia al abogado Carlos Salcedo, tras este pedir al magistrado mandar a callar a la fiscal adjunta, Yeni Berenice Reynoso.

“No le ordene al juez, doctor, el juez lo ha dejado filosofar a usted. Cuando usted quiera estar aquí entonces participe en un concurso y venga para acá”, le expresó Vargas a Salcedo, quien defiende a los imputados en la operación Antipulpo, Francisco Pagán y Juan Alexis Medina Sánchez.

El magistrado le recordó al jurista que el participó “en un concurso, a mí no me puso fulano de tal, yo me fajé a estudiar, luego fui a la Escuela Nacional de la Judicatura y por eso estoy aquí. Cuando usted quiera estar aquí entonces vaya a participe”, reiteró.

Le aconsejó aprovechar el concurso que hay ahora en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para el que, según el juez, “usted sería buen candidato, doctor, porque tiene buenos fundamentos, eso lo reconozco”.

Enfatizó que en la audiencia el que sabe dónde hay desequilibrio “y está atento a eso, soy yo”.

El juez Vargas se expresó en esos términos cuando Salcedo solicitaba a Reynoso que se callara, cuando esta exponía las acusaciones del Ministerio Público contra su defendido Medina Sánchez.

Además de Medina Sánchez y Pagán, también están acusados el exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), Fernando Rosa, Carmen Magaly Medina Sánchez, el exministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo; el exdirector de la Oficina Supervisoara de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán; el excontralor general de la República, Rafael Germosén Andújar; así como Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Wascar Vernalvel Méndez.