(VIDEO) Desconocidos roban Chevrolet Tahoe en la Charles de Gaulle; ofrecen recompensa de RD$100 mil

Array ( [body] => Array ( [uri] => /videos/710424306 [name] => Deportes En Línea [description] => [type] => live [link] => https://vimeo.com/710424306 [player_embed_url] => https://player.vimeo.com/video/710424306?h=53665c16ab [duration] => 3486 [width] => 400 [language] => [height] => 300 [embed] => Array ( [html] =>[badges] => Array ( [hdr] => [live] => Array ( [streaming] => [archived] => 1 ) [staff_pick] => Array ( [normal] => [best_of_the_month] => [best_of_the_year] => [premiere] => ) [vod] => [weekend_challenge] => ) [buttons] => Array ( [watchlater] => [share] => [embed] => 1 [hd] => [fullscreen] => 1 [scaling] => 1 [like] => ) [logos] => Array ( [vimeo] => [custom] => Array ( [active] => [url] => [link] => https://elnuevodiario.com.do/tv [sticky] => 1 ) ) [title] => Array ( [name] => hide [owner] => hide [portrait] => hide ) [end_screen] => Array ( ) [playbar] => 1 [volume] => 1 [color] => ffffff [event_schedule] => 1 [uri] => /presets/120465483 [speed] => ) [created_time] => 2022-05-16T15:50:28+00:00 [modified_time] => 2022-05-16T17:33:00+00:00 [release_time] => 2022-05-16T15:50:28+00:00 [content_rating] => Array ( [0] => unrated ) [content_rating_class] => unrated [rating_mod_locked] => [license] => [privacy] => Array ( [view] => anybody [embed] => whitelist [download] => 1 [add] => [comments] => anybody ) [pictures] => Array ( [uri] => /videos/710424306/pictures/1432992714 [active] => 1 [type] => custom [base_link] => https://i.vimeocdn.com/video/1432992714-490bb36f55a0a262e56d23ade25ce1cdf093b021ca1f418ef87d6375da112c1a-d [sizes] => Array ( [0] => Array ( [width] => 100 [height] => 75 [link] => https://i.vimeocdn.com/video/1432992714-490bb36f55a0a262e56d23ade25ce1cdf093b021ca1f418ef87d6375da112c1a-d_100x75?r=pad [link_with_play_button] => https://i.vimeocdn.com/filter/overlay?src0=https%3A%2F%2Fi.vimeocdn.com%2Fvideo%2F1432992714-490bb36f55a0a262e56d23ade25ce1cdf093b021ca1f418ef87d6375da112c1a-d_100x75&src1=http%3A%2F%2Ff.vimeocdn.com%2Fp%2Fimages%2Fcrawler_play.png ) [1] => Array ( [width] => 200 [height] => 150 [link] => https://i.vimeocdn.com/video/1432992714-490bb36f55a0a262e56d23ade25ce1cdf093b021ca1f418ef87d6375da112c1a-d_200x150?r=pad [link_with_play_button] => https://i.vimeocdn.com/filter/overlay?src0=https%3A%2F%2Fi.vimeocdn.com%2Fvideo%2F1432992714-490bb36f55a0a262e56d23ade25ce1cdf093b021ca1f418ef87d6375da112c1a-d_200x150&src1=http%3A%2F%2Ff.vimeocdn.com%2Fp%2Fimages%2Fcrawler_play.png ) [2] => Array ( [width] => 295 [height] => 166 [link] => https://i.vimeocdn.com/video/1432992714-490bb36f55a0a262e56d23ade25ce1cdf093b021ca1f418ef87d6375da112c1a-d_295x166?r=pad [link_with_play_button] => https://i.vimeocdn.com/filter/overlay?src0=https%3A%2F%2Fi.vimeocdn.com%2Fvideo%2F1432992714-490bb36f55a0a262e56d23ade25ce1cdf093b021ca1f418ef87d6375da112c1a-d_295x166&src1=http%3A%2F%2Ff.vimeocdn.com%2Fp%2Fimages%2Fcrawler_play.png ) [3] => Array ( [width] => 640 [height] => 360 [link] => https://i.vimeocdn.com/video/1432992714-490bb36f55a0a262e56d23ade25ce1cdf093b021ca1f418ef87d6375da112c1a-d_640x360?r=pad [link_with_play_button] => https://i.vimeocdn.com/filter/overlay?src0=https%3A%2F%2Fi.vimeocdn.com%2Fvideo%2F1432992714-490bb36f55a0a262e56d23ade25ce1cdf093b021ca1f418ef87d6375da112c1a-d_640x360&src1=http%3A%2F%2Ff.vimeocdn.com%2Fp%2Fimages%2Fcrawler_play.png ) [4] => Array ( [width] => 960 [height] => 540 [link] => https://i.vimeocdn.com/video/1432992714-490bb36f55a0a262e56d23ade25ce1cdf093b021ca1f418ef87d6375da112c1a-d_960x540?r=pad [link_with_play_button] => https://i.vimeocdn.com/filter/overlay?src0=https%3A%2F%2Fi.vimeocdn.com%2Fvideo%2F1432992714-490bb36f55a0a262e56d23ade25ce1cdf093b021ca1f418ef87d6375da112c1a-d_960x540&src1=http%3A%2F%2Ff.vimeocdn.com%2Fp%2Fimages%2Fcrawler_play.png ) [5] => Array ( [width] => 1280 [height] => 720 [link] => https://i.vimeocdn.com/video/1432992714-490bb36f55a0a262e56d23ade25ce1cdf093b021ca1f418ef87d6375da112c1a-d_1280x720?r=pad [link_with_play_button] => https://i.vimeocdn.com/filter/overlay?src0=https%3A%2F%2Fi.vimeocdn.com%2Fvideo%2F1432992714-490bb36f55a0a262e56d23ade25ce1cdf093b021ca1f418ef87d6375da112c1a-d_1280x720&src1=http%3A%2F%2Ff.vimeocdn.com%2Fp%2Fimages%2Fcrawler_play.png ) [6] => Array ( [width] => 1920 [height] => 1080 [link] => https://i.vimeocdn.com/video/1432992714-490bb36f55a0a262e56d23ade25ce1cdf093b021ca1f418ef87d6375da112c1a-d_1920x1080?r=pad [link_with_play_button] => https://i.vimeocdn.com/filter/overlay?src0=https%3A%2F%2Fi.vimeocdn.com%2Fvideo%2F1432992714-490bb36f55a0a262e56d23ade25ce1cdf093b021ca1f418ef87d6375da112c1a-d_1920x1080&src1=http%3A%2F%2Ff.vimeocdn.com%2Fp%2Fimages%2Fcrawler_play.png ) ) [resource_key] => fb1c4bb4c98191a0489e4d51327d0b0a60592783 [default_picture] => ) [tags] => Array ( ) [stats] => Array ( [plays] => 0 ) [categories] => Array ( ) [uploader] => Array ( [pictures] => Array ( [uri] => /users/21679217/pictures/24923803 [active] => 1 [type] => custom [base_link] => https://i.vimeocdn.com/portrait/24923803 [sizes] => Array ( [0] => Array ( [width] => 30 [height] => 30 [link] => https://i.vimeocdn.com/portrait/24923803_30x30 ) [1] => Array ( [width] => 72 [height] => 72 [link] => https://i.vimeocdn.com/portrait/24923803_72x72 ) [2] => Array ( [width] => 75 [height] => 75 [link] => https://i.vimeocdn.com/portrait/24923803_75x75 ) [3] => Array ( [width] => 100 [height] => 100 [link] => https://i.vimeocdn.com/portrait/24923803_100x100 ) [4] => Array ( [width] => 144 [height] => 144 [link] => https://i.vimeocdn.com/portrait/24923803_144x144 ) [5] => Array ( [width] => 216 [height] => 216 [link] => https://i.vimeocdn.com/portrait/24923803_216x216 ) [6] => Array ( [width] => 288 [height] => 288 [link] => https://i.vimeocdn.com/portrait/24923803_288x288 ) [7] => Array ( [width] => 300 [height] => 300 [link] => https://i.vimeocdn.com/portrait/24923803_300x300 ) [8] => Array ( [width] => 360 [height] => 360 [link] => https://i.vimeocdn.com/portrait/24923803_360x360 ) ) [resource_key] => c74dd372a83fd1abddbc3f85694902240f3d6ff5 [default_picture] => ) ) [metadata] => Array ( [connections] => Array ( [comments] => Array ( [uri] => /videos/710424306/comments [options] => Array ( [0] => GET [1] => POST ) [total] => 0 ) [credits] => Array ( [uri] => /videos/710424306/credits [options] => Array ( [0] => GET [1] => POST ) [total] => 0 ) [likes] => Array ( [uri] => /videos/710424306/likes [options] => Array ( [0] => GET ) [total] => 0 ) [pictures] => Array ( [uri] => /videos/710424306/pictures [options] => Array ( [0] => GET [1] => POST ) [total] => 1 ) [texttracks] => Array ( [uri] => /videos/710424306/texttracks [options] => Array ( [0] => GET [1] => POST ) [total] => 0 ) [related] => [recommendations] => Array ( [uri] => /videos/710424306/recommendations [options] => Array ( [0] => GET ) ) [albums] => Array ( [uri] => /videos/710424306/albums [options] => Array ( [0] => GET [1] => PATCH ) [total] => 0 ) [available_albums] => Array ( [uri] => /videos/710424306/available_albums [options] => Array ( [0] => GET ) [total] => 76 ) [available_channels] => Array ( [uri] => /videos/710424306/available_channels [options] => Array ( [0] => GET ) [total] => 3 ) [versions] => Array ( [uri] => /videos/710424306/versions [options] => Array ( [0] => GET ) [total] => 1 [current_uri] => /videos/710424306/versions/0 [resource_key] => e98da7420623ff24d982c658e509af2c5ebb4efc ) ) [interactions] => Array ( [watchlater] => Array ( [uri] => /users/21679217/watchlater/710424306 [options] => Array ( [0] => GET [1] => PUT [2] => DELETE ) [added] => [added_time] => ) [report] => Array ( [uri] => /videos/710424306/report [options] => Array ( [0] => POST ) [reason] => Array ( [0] => pornographic [1] => harassment [2] => ripoff [3] => incorrect rating [4] => spam [5] => causes harm [6] => csam ) ) [view_team_members] => Array ( [uri] => /videos/710424306/teammembers [options] => Array ( [0] => GET ) ) [edit] => Array ( [uri] => /videos/710424306 [options] => Array ( [0] => PATCH ) [blocked_fields] => Array ( ) ) [edit_content_rating] => Array ( [uri] => /videos/710424306 [options] => Array ( [0] => PATCH ) [content_rating] => Array ( [0] => language [1] => drugs [2] => violence [3] => nudity [4] => advertisement [5] => safe [6] => unrated ) ) [edit_privacy] => Array ( [uri] => /videos/710424306 [options] => Array ( [0] => PATCH ) [content_type] => application/vnd.vimeo.video [properties] => Array ( [0] => Array ( [name] => privacy.view [required] => 1 [options] => Array ( [0] => anybody [1] => nobody [2] => password [3] => disable [4] => unlisted ) ) ) ) [delete] => Array ( [uri] => /videos/710424306 [options] => Array ( [0] => DELETE ) ) [can_update_privacy_to_public] => Array ( [uri] => /videos/710424306 [options] => Array ( [0] => PATCH ) ) [trim] => Array ( [uri] => /videos/710424306/cliptrim [options] => Array ( [0] => GET [1] => POST ) ) [validate] => Array ( [uri] => /videos/710424306/validate [options] => Array ( [0] => PUT ) ) ) [is_vimeo_create] => [is_screen_record] => ) [manage_link] => /manage/videos/710424306 [user] => Array ( [uri] => /users/21679217 [name] => El Nuevo Diario [link] => https://vimeo.com/elnuevodiariord [capabilities] => Array ( [hasLiveSubscription] => 1 [hasEnterpriseLihp] => [hasSvvTimecodedComments] => ) [location] => 18.476064, -69.901687 [gender] => n [bio] => El http://www.elnuevodiario.com.do/ ofrece las más actualizadas noticias nacionales e internacionales. Es el periodico más actualizado de la red. Mantiene informados a los todos los dominicanos, no importa donde estén. COSETTE BONNELLY es la directora ejecutiva y PERSIO MALDONADO es el director general del periódico "EL NUEVO DIARIO"; http://www.elnuevodiario.com.do Para comunicarte con nosotros puedes llamar a (809) 687-7450 Extensión 222 y el fax es (809) 687-3205; También puedes escribirnos all correo electrónico para la edición digital que es redaccionnd@gmail.com [short_bio] => El Nuevo Diario es un periodico dominicano que tiene como objetivo informar y decir las cosas como son. Ofreciendo noticias nacionales, internacionales y mas. [created_time] => 2013-10-09T22:41:30+00:00 [pictures] => Array ( [uri] => /users/21679217/pictures/24923803 [active] => 1 [type] => custom [base_link] => https://i.vimeocdn.com/portrait/24923803 [sizes] => Array ( [0] => Array ( [width] => 30 [height] => 30 [link] => https://i.vimeocdn.com/portrait/24923803_30x30 ) [1] => Array ( [width] => 72 [height] => 72 [link] => https://i.vimeocdn.com/portrait/24923803_72x72 ) [2] => Array ( [width] => 75 [height] => 75 [link] => https://i.vimeocdn.com/portrait/24923803_75x75 ) [3] => Array ( [width] => 100 [height] => 100 [link] => https://i.vimeocdn.com/portrait/24923803_100x100 ) [4] => Array ( [width] => 144 [height] => 144 [link] => https://i.vimeocdn.com/portrait/24923803_144x144 ) [5] => Array ( [width] => 216 [height] => 216 [link] => https://i.vimeocdn.com/portrait/24923803_216x216 ) [6] => Array ( [width] => 288 [height] => 288 [link] => https://i.vimeocdn.com/portrait/24923803_288x288 ) [7] => Array ( [width] => 300 [height] => 300 [link] => https://i.vimeocdn.com/portrait/24923803_300x300 ) [8] => Array ( [width] => 360 [height] => 360 [link] => https://i.vimeocdn.com/portrait/24923803_360x360 ) ) [resource_key] => c74dd372a83fd1abddbc3f85694902240f3d6ff5 [default_picture] => ) [websites] => Array ( [0] => Array ( [uri] => /users/21679217/links/6304837 [name] => Sitio Web [link] => https://elnuevodiario.com.do/tv [type] => link [description] => ) [1] => Array ( [uri] => /users/21679217/links/6304838 [name] => Facebook [link] => https://www.facebook.com/elnuevodiariord/ [type] => facebook [description] => ) [2] => Array ( [uri] => /users/21679217/links/6304839 [name] => Twitter [link] => https://twitter.com/elnuevodiariord/ [type] => twitter [description] => ) [3] => Array ( [uri] => /users/21679217/links/6304840 [name] => Instagram [link] => http://instagram.com/elnuevodiariord [type] => instagram [description] => ) [4] => Array ( [uri] => /users/21679217/links/7450673 [name] => [link] => https://elnuevodiario.com.do/tv [type] => link [description] => ) ) [metadata] => Array ( [connections] => Array ( [albums] => Array ( [uri] => /users/21679217/albums [options] => Array ( [0] => GET ) [total] => 76 ) [appearances] => Array ( [uri] => /users/21679217/appearances [options] => Array ( [0] => GET ) [total] => 0 ) [categories] => Array ( [uri] => /users/21679217/categories [options] => Array ( [0] => GET ) [total] => 0 ) [channels] => Array ( [uri] => /users/21679217/channels [options] => Array ( [0] => GET ) [total] => 0 ) [feed] => Array ( [uri] => /users/21679217/feed [options] => Array ( [0] => GET ) ) [followers] => Array ( [uri] => /users/21679217/followers [options] => Array ( [0] => GET ) [total] => 193 ) [following] => Array ( [uri] => /users/21679217/following [options] => Array ( [0] => GET ) [total] => 1 ) [groups] => Array ( [uri] => /users/21679217/groups [options] => Array ( [0] => GET ) [total] => 0 ) [likes] => Array ( [uri] => /users/21679217/likes [options] => Array ( [0] => GET ) [total] => 0 ) [membership] => Array ( [uri] => /users/21679217/membership/ [options] => Array ( [0] => PATCH ) ) [moderated_channels] => Array ( [uri] => /users/21679217/channels?filter=moderated [options] => Array ( [0] => GET ) [total] => 3 ) [portfolios] => Array ( [uri] => /users/21679217/portfolios [options] => Array ( [0] => GET ) [total] => 0 ) [videos] => Array ( [uri] => /users/21679217/videos [options] => Array ( [0] => GET ) [total] => 14288 ) [watchlater] => Array ( [uri] => /users/21679217/watchlater [options] => Array ( [0] => GET ) [total] => 1 ) [shared] => Array ( [uri] => /users/21679217/shared/videos [options] => Array ( [0] => GET ) [total] => 0 ) [pictures] => Array ( [uri] => /users/21679217/pictures [options] => Array ( [0] => GET [1] => POST ) [total] => 1 ) [watched_videos] => Array ( [uri] => /me/watched/videos [options] => Array ( [0] => GET ) [total] => 0 ) [folders_root] => Array ( [uri] => /users/21679217/folders/root [options] => Array ( [0] => GET ) ) [folders] => Array ( [uri] => /users/21679217/folders [options] => Array ( [0] => GET [1] => POST ) [total] => 34 ) [teams] => Array ( [uri] => /users/21679217/teams [options] => Array ( [0] => GET ) [total] => 1 ) [permission_policies] => Array ( [uri] => /users/21679217/permission_policies [options] => Array ( [0] => GET ) [total] => 8 ) [block] => Array ( [uri] => /me/block [options] => Array ( [0] => GET ) [total] => 0 ) ) ) [location_details] => Array ( [formatted_address] => 18.476064, -69.901687 [latitude] => [longitude] => [city] => [state] => [neighborhood] => [sub_locality] => [state_iso_code] => [country] => [country_iso_code] => ) [skills] => Array ( ) [available_for_hire] => [can_work_remotely] => [preferences] => Array ( [videos] => Array ( [rating] => Array ( [0] => unrated ) [privacy] => Array ( [view] => anybody [comments] => anybody [embed] => whitelist [download] => 1 [add] => ) ) ) [content_filter] => Array ( [0] => language [1] => drugs [2] => violence [3] => nudity [4] => safe [5] => unrated ) [resource_key] => baa82e223361e65f63bbb2bd32c6e2c44fa4baf9 [account] => live_premium ) [parent_folder] => [last_user_action_event_date] => 2022-05-16T15:50:28+00:00 [review_page] => Array ( [active] => 1 [link] => https://vimeo.com/elnuevodiariord/review/710424306/ab50938b52 ) [files] => Array ( [0] => Array ( [quality] => hd [rendition] => 720p [type] => video/mp4 [width] => 1280 [height] => 720 [link] => https://player.vimeo.com/progressive_redirect/playback/710424306/rendition/720p/file.mp4?loc=external&oauth2_token_id=1187553017&signature=01b82650897f4a9c0afffcd3626ed188c087eb81fd521fb2634fe2cc37da3ba0 [created_time] => 2022-05-16T17:32:29+00:00 [fps] => 30 [size] => 1153059300 [md5] => [public_name] => 720p [size_short] => 1.07GB ) [1] => Array ( [quality] => sd [rendition] => 360p [type] => video/mp4 [width] => 640 [height] => 360 [link] => https://player.vimeo.com/progressive_redirect/playback/710424306/rendition/360p/file.mp4?loc=external&oauth2_token_id=1187553017&signature=3a37c69088cc552cb2fe6a0675eb714da5837ab50f20c12744bda7e9960ece80 [created_time] => 2022-05-16T17:32:28+00:00 [fps] => 30 [size] => 270804227 [md5] => [public_name] => 360p [size_short] => 258.26MB ) [2] => Array ( [quality] => sd [rendition] => 540p [type] => video/mp4 [width] => 960 [height] => 540 [link] => https://player.vimeo.com/progressive_redirect/playback/710424306/rendition/540p/file.mp4?loc=external&oauth2_token_id=1187553017&signature=544421ff8be67a30168dd533202c11cf8e6e0da089577696813dca1946e23edf [created_time] => 2022-05-16T17:32:29+00:00 [fps] => 30 [size] => 742767794 [md5] => [public_name] => 540p [size_short] => 708.36MB ) [3] => Array ( [quality] => hd [rendition] => 1080p [type] => video/mp4 [width] => 1920 [height] => 1080 [link] => https://player.vimeo.com/progressive_redirect/playback/710424306/rendition/1080p/file.mp4?loc=external&oauth2_token_id=1187553017&signature=3fbdb3ecb24a9a46b24eb80902ed95e7ac5b93f5455ade770771052c1fcc22f3 [created_time] => 2022-05-16T17:32:29+00:00 [fps] => 30 [size] => 2163149115 [md5] => [public_name] => 1080p [size_short] => 2.01GB ) [4] => Array ( [quality] => sd [rendition] => 240p [type] => video/mp4 [width] => 426 [height] => 240 [link] => https://player.vimeo.com/progressive_redirect/playback/710424306/rendition/240p/file.mp4?loc=external&oauth2_token_id=1187553017&signature=ef1fd06bd87e77c6d159cf55a6ec4ace8fd9ef00b556b03a6c9fdc16e45c2fc9 [created_time] => 2022-05-16T17:32:29+00:00 [fps] => 30 [size] => 152754887 [md5] => [public_name] => 240p [size_short] => 145.68MB ) [5] => Array ( [quality] => hls [rendition] => adaptive [type] => video/mp4 [link] => https://player.vimeo.com/external/710424306.m3u8?s=32176ab495ce6bafd91d8f360c11327897578f3a&oauth2_token_id=1187553017 [created_time] => 2022-05-16T17:32:29+00:00 [fps] => 30 [size] => 1153059300 [md5] => [public_name] => 720p [size_short] => 1.07GB ) ) [download] => Array ( [0] => Array ( [quality] => hd [rendition] => 720p [type] => video/mp4 [width] => 1280 [height] => 720 [expires] => 2022-05-17T17:44:31+00:00 [link] => https://player.vimeo.com/progressive_redirect/download/710424306/container/ce170093-1f02-46ce-ae84-e25a838dd8ab/2fad1008/deportes_en_l%C3%ADnea%20%28720p%29.mp4?expires=1652809471&loc=external&oauth2_token_id=1187553017&signature=86dbf29cfc39c4a369d3f0b689cd10aeff3f54431a4fa3081c078ec56ec3e2c9 [created_time] => 2022-05-16T17:32:29+00:00 [fps] => 30 [size] => 1153059300 [md5] => [public_name] => 720p [size_short] => 1.07GB ) [1] => Array ( [quality] => sd [rendition] => 360p [type] => video/mp4 [width] => 640 [height] => 360 [expires] => 2022-05-17T17:44:31+00:00 [link] => https://player.vimeo.com/progressive_redirect/download/710424306/container/ce170093-1f02-46ce-ae84-e25a838dd8ab/558f7f47/deportes_en_l%C3%ADnea%20%28360p%29.mp4?expires=1652809471&loc=external&oauth2_token_id=1187553017&signature=18a4982d7f795b559902f4228c00715f791b6410e78ab388f91d69c902395641 [created_time] => 2022-05-16T17:32:28+00:00 [fps] => 30 [size] => 270804227 [md5] => [public_name] => 360p [size_short] => 258.26MB ) [2] => Array ( [quality] => sd [rendition] => 540p [type] => video/mp4 [width] => 960 [height] => 540 [expires] => 2022-05-17T17:44:31+00:00 [link] => https://player.vimeo.com/progressive_redirect/download/710424306/container/ce170093-1f02-46ce-ae84-e25a838dd8ab/859fe829/deportes_en_l%C3%ADnea%20%28540p%29.mp4?expires=1652809471&loc=external&oauth2_token_id=1187553017&signature=d424999eb30d135d75cc9aad1970e1c77d4e30b7a7062090fd7e67bf3323a521 [created_time] => 2022-05-16T17:32:29+00:00 [fps] => 30 [size] => 742767794 [md5] => [public_name] => 540p [size_short] => 708.36MB ) [3] => Array ( [quality] => hd [rendition] => 1080p [type] => video/mp4 [width] => 1920 [height] => 1080 [expires] => 2022-05-17T17:44:31+00:00 [link] => https://player.vimeo.com/progressive_redirect/download/710424306/container/ce170093-1f02-46ce-ae84-e25a838dd8ab/eac41666/deportes_en_l%C3%ADnea%20%281080p%29.mp4?expires=1652809471&loc=external&oauth2_token_id=1187553017&signature=10f844865e4f80fe1172d6c8511759f00776cdb1298235326f51c0697389977e [created_time] => 2022-05-16T17:32:29+00:00 [fps] => 30 [size] => 2163149115 [md5] => [public_name] => 1080p [size_short] => 2.01GB ) [4] => Array ( [quality] => sd [rendition] => 240p [type] => video/mp4 [width] => 426 [height] => 240 [expires] => 2022-05-17T17:44:31+00:00 [link] => https://player.vimeo.com/progressive_redirect/download/710424306/container/ce170093-1f02-46ce-ae84-e25a838dd8ab/fe1b5ce4/deportes_en_l%C3%ADnea%20%28240p%29.mp4?expires=1652809471&loc=external&oauth2_token_id=1187553017&signature=e1f4e8d0f5d5e71aa3391a0721c738a5184123de7ce4a82bf33fbe80fb2d6f8e [created_time] => 2022-05-16T17:32:29+00:00 [fps] => 30 [size] => 152754887 [md5] => [public_name] => 240p [size_short] => 145.68MB ) ) [play] => Array ( [progressive] => Array ( [0] => Array ( [type] => video/mp4 [codec] => H264 [width] => 1920 [height] => 1080 [link_expiration_time] => 2022-05-17T17:44:31+00:00 [link] => https://player.vimeo.com/progressive_redirect/playback/710424306/container/ce170093-1f02-46ce-ae84-e25a838dd8ab/eac41666?expires=1652809471&loc=external&oauth2_token_id=1187553017&signature=c134b6d3d27125c0bcd0113ec94b91af33b3c9b10fa704471e14c6c0ae4f87e2 [created_time] => 2022-05-16T17:32:29+00:00 [fps] => 30 [size] => 2163149115 [md5] => ) [1] => Array ( [type] => video/mp4 [codec] => H264 [width] => 426 [height] => 240 [link_expiration_time] => 2022-05-17T17:44:31+00:00 [link] => https://player.vimeo.com/progressive_redirect/playback/710424306/container/ce170093-1f02-46ce-ae84-e25a838dd8ab/fe1b5ce4?expires=1652809471&loc=external&oauth2_token_id=1187553017&signature=cb9777819b79c6924d0d6682e8e844ac5195204920acc836e8e33c244c1a6e74 [created_time] => 2022-05-16T17:32:29+00:00 [fps] => 30 [size] => 152754887 [md5] => ) [2] => Array ( [type] => video/mp4 [codec] => H264 [width] => 1280 [height] => 720 [link_expiration_time] => 2022-05-17T17:44:31+00:00 [link] => https://player.vimeo.com/progressive_redirect/playback/710424306/container/ce170093-1f02-46ce-ae84-e25a838dd8ab/2fad1008?expires=1652809471&loc=external&oauth2_token_id=1187553017&signature=5dffd3d2278d1544fe0edd0dcaf2c2a80c0557f07302f4508187b86e119d222a [created_time] => 2022-05-16T17:32:29+00:00 [fps] => 30 [size] => 1153059300 [md5] => ) [3] => Array ( [type] => video/mp4 [codec] => H264 [width] => 640 [height] => 360 [link_expiration_time] => 2022-05-17T17:44:31+00:00 [link] => https://player.vimeo.com/progressive_redirect/playback/710424306/container/ce170093-1f02-46ce-ae84-e25a838dd8ab/558f7f47?expires=1652809471&loc=external&oauth2_token_id=1187553017&signature=1704acdb243d03b3f0be7426b6b39fc7a4ec4cf193e1c6cc99e307346ce48ec8 [created_time] => 2022-05-16T17:32:28+00:00 [fps] => 30 [size] => 270804227 [md5] => ) [4] => Array ( [type] => video/mp4 [codec] => H264 [width] => 960 [height] => 540 [link_expiration_time] => 2022-05-17T17:44:31+00:00 [link] => https://player.vimeo.com/progressive_redirect/playback/710424306/container/ce170093-1f02-46ce-ae84-e25a838dd8ab/859fe829?expires=1652809471&loc=external&oauth2_token_id=1187553017&signature=76e87b2f8a8abaa3d1004288117c62eaa0bf571f35b52e40c0f586500d4933a9 [created_time] => 2022-05-16T17:32:29+00:00 [fps] => 30 [size] => 742767794 [md5] => ) ) [hls] => Array ( [link_expiration_time] => 2022-05-17T17:42:40+00:00 [link] => https://player.vimeo.com/play/ce170093-1f02-46ce-ae84-e25a838dd8ab/hls?s=710424306_1652809360_07c771942fa93bedbe99c77b9da88056&context=Vimeo%5CController%5CApi%5CResources%5CVideoController.&oauth2_token_id=1187553017 ) [dash] => Array ( [link_expiration_time] => 2022-05-17T17:42:40+00:00 [link] => https://player.vimeo.com/play/ce170093-1f02-46ce-ae84-e25a838dd8ab/dash?s=710424306_1652809360_07c771942fa93bedbe99c77b9da88056&context=Vimeo%5CController%5CApi%5CResources%5CVideoController.&oauth2_token_id=1187553017 ) [status] => playable ) [app] => Array ( [name] => Vimeo Live [uri] => /apps/101940 ) [status] => available [resource_key] => b48351506498ed0fe4fee1e356134f74ee0f76ce [upload] => Array ( [status] => complete [link] => [upload_link] => [complete_uri] => [form] => [approach] => [size] => [redirect_url] => ) [transcode] => Array ( [status] => complete ) [is_playable] => 1 [has_audio] => ) [status] => 200 [headers] => Array ( [Connection] => keep-alive [server] => Apache [cache-control] => private, no-store, no-cache [strict-transport-security] => max-age=31536000; includeSubDomains; preload [x-ratelimit-limit] => 1500 [x-ratelimit-remaining] => 1245 [x-ratelimit-reset] => 2022-05-16T17:43:19+00:00 [request-hash] => ea174415 [x-bapp-server] => api-v1049-djjzk [content-type] => application/vnd.vimeo.video+json [x-backend-server] => api [Accept-Ranges] => bytes [Via] => 1.1 varnish, 1.1 varnish [Date] => Mon, 16 May 2022 17:42:40 GMT [X-Served-By] => cache-iad-kjyo7100066-IAD, cache-dfw18669-DFW [X-Cache] => MISS, MISS [X-Cache-Hits] => 0, 0 [X-Timer] => S1652722960.296162,VS0,VE457 [Vary] => Accept,Vimeo-Client-Id [transfer-encoding] => chunked ) )