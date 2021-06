(VIDEO) “Cruella”: orígenes de una malvada a la moda

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Mi primer contacto con Cruella De Vil, la mítica villana de Disney, se remonta a aquella película animada titulada “101 dálmatas” y su posterior encarnación en manos de Glenn Close en la adaptación de carne y hueso de 1996.

Como han pasado tantos años y mi memoria me traiciona, casi no me acuerdo de esas películas, pero todavía permanece iluminado sobre mí el recuerdo de esa diva villanesca de pelo blanco y negro vestida con abrigos de piel, el maquillaje mortuorio y el cigarro que adorna sus manos enguantadas para lucir lo más perversa posible desde su oscura mansión en Hell Hall.

En ambas versiones, el personaje, proveniente de la novela homónima de Dodie Smith, es presentada como una villana elegante, inescrupulosa y egocéntrica que tiene una especial obsesión por los abrigos de piel y que, en cierta medida, utiliza todo su poder como dueña de una casa de moda para intentar adquirir las pieles de unos perros dálmatas que ponen su vida cuesta abajo, secuestrando de paso a 99 cachorros junto a sus secuaces tontos, Jasper y Horace, para cumplir sus deseos. A pesar de todo, desconocía a fondo los orígenes de su personalidad.

El génesis de esa indecorosa tan querida es el pilar que sostiene a “Cruella”, la nueva película del australiano Craig Gillespie que he podido ver como parte de los estrenos de verano. Admito que no tenía intenciones de verla, ni siquiera había visto los tráileres, pero particularmente me llamaba la atención por la apariencia de Emma Stone y porque se trata del director de la estupenda “Lars y la chica real”.

Y tal parece que no me equivocaba. Es endiabladamente entretenida. Como comedia criminal, ilustra los orígenes de la villana glamorosa y malévola con una fábula muy divertida sobre identidad, moda, venganza y herencias familiares, bajo una interpretación bastante peculiar de Stone.

Está ejecutada con un estilo visual muy autoconsciente de su artificio, tan fastuoso y efervescente que a ratos todo parece como un desfile de la Semana de la Moda de Londres organizado por Baz Luhrmann, acomodada con un trabajo de vestuario que me deja sin palabras y una selección musical que constantemente le recuerdan a mis oídos la importancia de subir el volumen cuando escucho a bandas como The Stooges, Queen, Blondie, The Clash y The Rolling Stones.

Stone, en lo que posiblemente sea su primer rol protagónico en una franquicia, logra alegrarme el día cuando se pone en bajo la piel de esa villana que viste a la moda conjuntando el glamour y la anarquía punk de los 70 con el vestuario estrambótico que la acerca a una versión híbrida de Vivienne Westwood y Harley Quinn. Logra una de sus actuaciones más peculiares y se sale con la suya. No tiene que envidiarle nada a la Cruella de Glenn Close. Me atrevo a decir que es incluso más siniestra y salvaje por sus enormes ojos azules.

expresividad camaleónica y sus gestos transfiguran al personaje en una persona que volátil, oscura y completamente ególatra que esconde un trastorno histriónico de la personalidad. Maneja con solvencia el acento británico y la voz grave de Cruella, además de la inestable forma de caminar. Si bien, su histrionismo luce algo artificioso y caricaturesco, no hay una sola escena en la que no me parezca divertido observar el descenso hacia la maldad de su personaje y la manera en que desarrolla con mucho exageración las atributos icónicos como la codicia, la vanidad y la truculencia. Puede ser loca, pero también muy carismática.

Gillespie reconstruye las raíces de Cruella de Vil como un relato fantástico al servicio del feminismo en el que una ladrona obsesionada con la moda busca el empoderamiento femenino por la vía de la competitividad y de la venganza, aunque a fin de cuentas el conflicto central que muestra trata sobre la manera en que una generación femenina desplaza a otra a través del individualismo agresivo. Desde el mundo de la moda, equilibra con solidez la comedia absurda y en el cine de atracos.

Se me hace imposible no encontrar paralelismos con películas similares como “La gran estafa” y “El diablo viste a la moda”. Lo más interesante, a mi parecer, es la manera en que se preocupa por la decoración de los escenarios y permite que el fabuloso diseño de vestuario de Jenny Beavan sea otro protagonista con el diverso catálogo de vestidos de todos los tamaños y estilos. Pocas cosas se le escapan. Es, por así decirlo, una precuela muy graciosa que se toma dos horas bien rítmicas para explorar la metamorfosis de Cruella.

Ficha técnica

Título original: Cruella

Año: 2021

Duración: 2 hr 13 min

País: Estados Unidos

Director: Craig Gillespie

Guión: Dana Fox, Tony McNamara

Música: Nicholas Britell

Fotografía: Nicolas Karakatsanis

Reparto: Emma Stone, Emma Thompson, Joel Fry, Paul Walter Hauser, Mark Strong

Calificación: 7/10

