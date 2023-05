(VIDEO) Circe Almánzar cree dominicanos se encuentran en un círculo vicioso con sus problemas estructurales

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La consultora empresarial y de políticas públicas Circe Almánzar, consideró este martes que los dominicanos han venido estando durante un largo tiempo en un círculo vicioso con sus problemas estructurales.

Sostuvo que se han visto avances en materia educativa y otros aspectos, sin embargo, parecería que disminuye el entusiasmo de los movimientos sociales que propugnan por soluciones y esto haría que muchas reformas se queden estancadas.

“Criticando aspectos no se logra nada, sino más bien proponiendo, haciendo reformas, pero sobre todo, apoyándose en la comunidad. Yo lo veo y lo he visto no solamente en materia educativa, lo veo en el sector energético, nos está pasando lo mismo, son como una especie de problemas estructurales de los que no acabamos de salir, o sea, estamos como en un círculo vicioso”, expuso.

Almánzar fue entrevistada por los comunicadores Enrique Mota, Rafael Zapata, Julia Muñiz y Glenn Davis Felipe, en el programa “El Nuevo Diario AM”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Al hablar específicamente de la educación, la empresaria consideró que la mejora educativa es algo que los dominicanos deben tener como un Norte, en especial en estos momentos en que hay tantos desafíos en el mundo, a nivel tecnológico y de innovación.

“Nos vamos a quedar muy rezagados y ese crecimiento de la economía que hemos tenido, que nos hace más próspero no va a poder mantenerse si no lo acompañamos de reformas estructurales”, manifestó.

Mujer: Participación y violencia

A propósito de los cambios tan acelerados que vive el mundo en distintos aspectos, la vicepresidente de la AIRD sopesó que se debe fomentar mucho más la participación de la mujer en los espacios de liderazgo, no simplemente porque es la mitad de la población, sino porque las decisiones que se toman con ella son mucho más profundas y llevan a soluciones.

“Las mujeres tienen una visión diferente de los hombres, la complementan con mucho más sensibilidad y eso es importante a la hora de tomar decisiones; la mujer es además mucho más honrada, tiene muchos valores y creo que necesitamos un grado de participación de la mujer para que podamos levantar un poco esos valores que realmente están cayendo en estos tiempos de tantos cambios”, expresó.

Dijo que actualmente la mujer está tratando de insertarse y asumir posiciones mientras lucha con estereotipos impuestos por la sociedad, y el hombre no está preparado para enfrentarlo.

A lo que describe, Almánzar le sumó que la sociedad tiene problemas educativos grandes y de formación a nivel personal, lo que hace que se tenga como consecuencia, entre otras cosas, casos de violencia excesiva contra la mujer.

“Hay muchísimas cosas que se pueden hacer y que se están haciendo, pero yo creo que el rol de nosotras las mujeres es apoyarnos nosotras mismas, mucha mayor sororidad; creo que hace falta un grado mayor de movimientos de apoyo a la mujer, no para enfrentar la violencia y el feminicidio que está muy bien, sino para crear mujeres líderes”, acotó.

Sector empresarial

Almánzar consideró que el país le debe mucho al sector empresarial dominicano por varias razones, sobre todo al sector industrial que fue criticado durante años por su rol en algunas decisiones.

Estimó que los empresarios se han dedicado no solamente a producir, sino también a inmiscuirse en asuntos políticos, lo que contribuye a que se drene un poco el diálogo a nivel de la sociedad, así como las reformas para lograr el desarrollo nacional.

“Nosotros hemos sido muy exitosos a nivel de la definición del rol que deben jugar cada uno de los actores sociales de nuestra sociedad; claro está, hay debilidades, se pueden tener sectores más fuertes que puedan tener un poquito más de visión de largo plazo, pero nosotros sin duda alguna tenemos un sector industrial fuerte”, puntualizó.

Destacó que el sector industrial particularmente ha jugado un rol preponderante en los últimos años porque ha permitido y ha garantizado la seguridad alimentaria, lo que es de suma importancia para un país.

“El éxito de la economía dominicana no solo se debe a la estabilidad macroeconómica, sino a tener una economía diversificada, totalmente abierta donde tú no solamente apuestas al sector turismo, sino también al sector industrial, al sector exportador de zonas francas, a la minería, a sectores de servicios que hacen que la economía tenga un equilibrio y que no perdamos eso tan importante que es la garantía de tener alimento”, acotó.

Relacionado