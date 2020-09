(VIDEO) Chef Leandro Díaz se disculpa con autoridades tras detención por violentar toque de queda

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. El chef dominicano Leandro Díaz se disculpó este lunes con las autoridades, tras su reacción por ser detenido luego de violentar el toque de queda este domingo, acción que, según indicó, “era la que correspondía”.

“Quiero que entiendan que a mí me trataron como todo un caballero, con mucho respeto, todo fluyó; si hubo algún malentendido, pido disculpas a las autoridades y a todos”, sostuvo Díaz en su cuenta de Instagram.

Agregó que las autoridades permitieron que se marchara con su familia, al tiempo que sostuvo que se pondrá a la orden para enviar el mensaje a la población para que respete la medida, implementada para evitar la propagación del coronavirus.

“La institución (Digesett) estaba haciendo su trabajo (…) ayer me tocó, pagué por no respetarlo y nada, respeten el toque de queda, quédense en su casa”, añadió Díaz.

Este domingo Díaz expresó su indignación por su detención. “Señores, hoy no lo pude lograr, me están embargando el carro; realmente no andaba con el permiso porque aún no me ha salido, pero entiendo que somos una persona reconocida que estamos trabajando por República Dominicana”, indicó en un vídeo colgado en sus redes sociales.

El toque de queda vigente, limita el libre tránsito de lunes a viernes de 7:00 p.m. a 5:00 a.m., y los sábados y domingos de 5:00 a.m. a 5:00 p.m., en Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, San Cristóbal, La Vega, Puerto Plata, Duarte, San Pedro de Macorís, La Romana, San Juan de la Maguana, La Altagracia, Azua, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez y María Trinidad Sánchez.

Mientras que, en horario de 8:00 p.m. a 5:00 a.m., rige para las provincias Espaillat, Peravia, Barahona, Monte Plata, Valverde, Hermanas Mirabal, Monte Cristi, Samaná, Bahoruco, Hato Mayor, El Seibo, Dabajón, Santiago Rodríguez, San José de Ocoa, Elías Piña, Independencia y Pedernales.