(VIDEO) Asociación de Buhoneros de la avenida Duarte pide al Gobierno que ayude a los trabajadores informales

La presidenta de la Asociación de Buhoneros de la Duarte Faustina Díaz, pidió este martes al presidente Danilo Medina (@danilomedina), ayudar aquellos trabajadores informales que viven del día a día y no cuentan con la Tarjeta de Solidaridad. Al tiempo que acusó al Gobierno de contribuir a los focos de contagio del Coronavirus a través de la distribución de raciones de alimentos a cargo del Plan Social de la Presidencia (@plansocialrd). #elnuevodiariord #covid19