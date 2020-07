(VIDEO) Abogado denuncia irregularidades en Concurso de Oposición para Aspirantes a Fiscalizador 2020

View this post on Instagram

a Fiscalizador 2020 / El abogado y comunicador, Dixon Rojas (@dixonrojastv), denunció este miércoles supuestas irregularidades en el 5to Concurso de Oposición para Aspirantes a Fiscalizador 2020, convocado por la Escuela Nacional del Ministerio Público, y que fue celebrado el pasado mes de junio. El concurso, que a raíz de la pandemia del coronavirus se ha dispuesto de forma virtual, presentó múltiples fallas en su configuración, según relata el abogado en un video informativo. Continúa leyéndote esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #ElNuevoDiarioRD