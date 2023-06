Una propuesta que lacera la soberanía nacional

También en Haití rechazan las intenciones de Canadá.

La semana pasada el país conoció la información ofrecida por la canciller de Canadá, Mélanie Joly, de que Canadá instalaría en República Dominicana un centro para coordinar la asistencia de seguridad internacional a Haití, nación inmersa en una aguda crisis en todos los órdenes y en una espiral de violencia.

La situación de extrema crisis llevó al primer ministro haitiano, Ariel Henry, a pedir en octubre del año pasado el envío de una fuerza extranjera, una solicitud aún sin respuesta concreta que la República Dominicana, ha clamado en diversas ocasiones ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Ante la reacción casi generalizada de gran parte de la sociedad, cuestionando la iniciativa de instalar la oficina de apoyo, el canciller dominicano Roberto Álvarez desmintió al país norteamericano asegurando que República Dominicana no había autorizado tal acción.

«El Gobierno dominicano confirma que no ha discutido, acordado o concedido autorización alguna para la instalación en nuestro territorio de una oficina para coordinar apoyo a la Policía Nacional Haitiana, como indica una información de un medio canadiense», afirmó el funcionario en su cuenta de Twitter.

Lo que no se entiende de esta estrategia

El periódico El Día publicó que el martes 13 de junio, la embajada de Canadá en Santo Domingo remitió al Ministerio de Relaciones Exteriores una nota diplomática en la que informaba al gobierno dominicano su interés en instalar una oficina para dar asistencia en materia de seguridad a Haití.

«Mediante esta nota, la Embajada de Canadá le gustaría solicitar al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores, la autorización del Gobierno de la República Dominicana, para establecer una estructura de coordinación liderada por Canadá en la ciudad de Santo Domingo», indica el documento fechado 13 de junio, según el diario capitalino.

Lo que no se entiende es cómo Canadá hace la petición el martes 13 de junio y dos días después (el jueves 15) publica como acción decidida una solicitud que ni siquiera había tenido respuesta.

Sobre el particular, el embajador de Canadá en Haití, Sébastien Carrière, entrevistado por Le Nouvelliste dijo que «creo que dijimos mal cuál será este nuevo mecanismo. Esta oficina tiene como objetivo fortalecer la coordinación de la ayuda a la PNH, en particular con los socios que no están presentes en el terreno en Haití y además de la coordinación que ya se hace entre las capitales, mediante la asignación de nuevos recursos a Haití».

Resulta que la propuesta de Canadá no solo ha concitado el rechazo de los dominicanos, sino también de sectores haitianos quienes no ven con buenos ojos que intenten ayudar a su país, pero desde otro país aún sea República Dominicana.

«Lo que Canadá ha propuesto es una solución que no es una viable, ni oportuna. Si Canadá duda de los medios para garantizar su propia seguridad en el terreno, ¿cómo se le puede tomar en serio lo que propone en el estado actual de las cosas en Haití?», se quejó el pastor Wilner Cayo, presidente de la organización Stand Up for Dignity. Dice que le está pidiendo a Canadá soluciones duraderas.

«Queremos una solución duradera que sea parte de una lógica de participación y no paternalista. Tenemos personas competentes y honestas en la diáspora, que se preocupan por los verdaderos intereses de Haití. Estas personas deben estar alrededor de la mesa para encontrar una solución duradera. Entonces tenemos que ser parte de la solución, de su ejecución, de su supervisión. Estamos cansados de enfoques cosméticos. Ataquemos seriamente las raíces del problema para sacar a Haití de este lío», sugirió.

«Si (Canadá) es serio, si cree que tiene cosas serias que aportar, ¿por qué no quedarse en Puerto Príncipe? Si él cree que el plan de seguridad funcionará, sus ciudadanos que estarán en el terreno también estarán protegidos», agregó.

«Si Canadá habla en serio, por qué no dotar a la PNH de tres helicópteros de combate, tanques capaces de resistir las llamas apoyando táctica y estratégicamente a los policías y soldados honestos», indicó el Sr. Cayo.

Entendemos que si Canadá quiere ayudar a Haití debe hacerlo desde allá como se lo están pidiendo incluso los mismos haitianos.

Queremos y siempre estaremos a favor de apoyar a Haití, pero desde Haití, nunca transgrediendo o exponiendo nuestra soberanía.

Por: Francisco Tavárez

El Demócrata

