“Tren bala”: acción descarrilada

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – En una época en la que los blockbusters adornan cada semana las salas de cine con productos de superhéroes en calzoncillos, en la superficie “Tren bala” supone algo diametralmente diferente a lo que suelo consumir en el cine de acción, pero, desafortunadamente, no me parece que ofrezca nada que no haya visto antes con mejores resultados.

Como comedia de acción toma prestado un puñado de clichés de Ritchie y los mezcla de manera convencional en una trama violenta que avanza a tropezones sin ningún tipo de sorpresa por los rieles del caos y el aburrimiento, donde ni siquiera la figura de Brad Pitt como el tipo cool puede evitar que se descarrile en la estación más predecible.

En la trama, basada en la novela homónima de Kōtarō Isaka, Pitt interpreta a un asesino que responde al nombre clave de “Ladybug”, en los tiempos en que anda de terapia en Tokio, Japón, con la finalidad de cumplir la misión de recuperar un maletín en un tren bala con destino a Kioto como reemplazo del agente enfermo que previamente tenía la asignación, donde se enfrenta a los imprevistos causados por otros asesinos a bordo que comparten las tareas que giran, con cierto retraso, alrededor de la venganza personal de un poderoso jefe mafioso.

A través de unas cuantas secuencias de acción en la que abunda la gratuidad de violencia efectista y las situaciones a favor de una ironía superflua, Leitch narra sin mucho pulso el barullo del asesino despreocupado en los interiores del tren repleto de personajes acartonados que no andan bien de la cabeza y que se la pasan, ante todo, escupiendo diálogos artificiales que no tienen ningún tipo de combustible para causarme humor; además de que inútilmente trata de rellenar sus estereotipos con unos cambios abruptos de tonos y de giros que a ratos se vuelven tan redundantes como pretenciosos con la demasía de escenas retrospectivas que solo busca hablar tonterías sobre la causalidad y el destino, como si buscara de forma precipitada la necesidad de llamar la atención por el bien del efectismo.

Por lo menos su estilo pop me atrae mínimamente en los interiores de luces de neón que decoran los vagones del tren como si se tratara de un anuncio comercial.

Por otro lado, el reparto tiene cierta química, particularmente la de Aaron Taylor-Johnson y Brian Tyree Henry como los hermanos asesinos que funcionan como un alivio cómico; pero por alguna razón no es suficiente para colocar el argumento en la máxima velocidad.

Solo la presencia de Pitt, en cierta medida, evita que el caótico conjunto se desplome por completo, interpretando aquí a un sujeto que es como un asesino a sueldo imperturbable que se toma todo a la ligera y que debajo de la aparente falta de preocupación tiene todo fríamente calculado para matar sin escrúpulos, en un rol que demuestra su pericia física y esa energía contagiosa que me recuerda a su Floyd.

Quizá el resultado de este thriller de acción hubiese sido otro si Leitch desechara a unos cuantos personajes de la ecuación para desarrollar al de Pitt.

Ficha técnica

Título original: Bullet Train

Año: 2022

Duración: 2 hr 07 min

País: Estados Unidos

Director: David Leitch

Guion: Zak Olkewicz

Música: Dominic Lewis

Fotografía: Jonathan Sela

Reparto: Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry,

Calificación: 4/10

Relacionado