Stephen Alemais: “Voy a estar con los Leones del principio, hasta el final”

EL NUEVO DIARIO, REDACCION.- Stephen Alemais fue adquirido por los Leones del Escogido mediante un cambio desde las Estrellas Orientales, un movimiento que ha llenado de emoción al torpedero, quien esperaba una oportunidad como esta, para demostrar su talento en la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (Lidom).

“Cuando dijeron que me cambiarían al Escogido, me sentí muy orgulloso, porque sentí que tenía la oportunidad de jugar desde el principio. Me he estado comunicando con José Gómez, porque voy a estar ahí desde el principio, hasta el final”, dijo Alemais este viernes sobre su cambio a los Leones, al ser entrevistado en el programa Deportes En Línea, conducido por Ricardo Rodríguez y Ramón Estévez y que se transmite al mediodía por El Nuevo Diario TV.

Los Leones adquirieron a Alemais procedente de las Estrellas, a cambio del derecho Diógenes Almengó, fortaleciendo con este movimiento su cuadro interior, ya que el jugador de 25 años, se destaca por sus grandes cualidades defensivas en el campocorto, una herramienta que lo enorgullece.

“Yo siempre he tomado muy en serio la defensa, para mí es de mucho orgullo jugar una buena defensa y sé que puedo batear”, argumenta Alemais.

En su carrera en liga menor con los Piratas de Pittsburgh, Alemais de 25 años, acumula promedio de bateo de .268, con .326 de porcentaje de embasarse, 115 anotadas, 90 impulsadas y 37 dobles, además de seis cuadrangulares, siete triples y 38 robos en 249 juegos.

El nuevo miembro de los Leones tiene experiencia en la liga dominicana, ya que accionó con las Estrellas en el torneo 2018-19, en los que bateó de 5-1, con una carrera anotada, en dos partidos.

Sobre esa experiencia, Alemais recuerda que “ese fue un año muy difícil, porque tenían a su equipo completo y tenían a Fernando Tatis Jr. en el campocorto, estaban ganando y Fernando Tatis (padre) fue claro conmigo y yo entiendo esa parte del juego”, explicó sobre las razones que incidieron en que fuera utilizado solo en dos partidos en esa ocasión.

Alemais, quien se recupera de una lesión en su hombro y quien ha sido sometido a tres cirugías en sus hombros, no esconde su deseo de jugar en el torneo de Lidom, donde busca demostrar que puede rendir al nivel que lo hacía antes de las lesiones.

“Tengo un año y medio que no juego, porque me lesioné del hombro, por lo que esta será mi temporada, He luchado mucho para recuperarme y jugar al nivel que yo sé que puedo jugar. Estoy contento y quiero ir a jugar pelota invernal, para demostrarme a mí mismo que yo puedo ser el pelotero que antes de las lesiones”, externó Alemais.