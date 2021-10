Sigue imparable reacciones por crimen de arquitecta; piden cumbre nacional de seguridad ciudadana

Comparte esta noticia

Padre de Leslie: “Todavía no lo he podido asimilar”; hijos recibirán asistencia sicológica

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Sigue imparable la avalancha de reacciones que ha traído la tragedia que conturbó a la sociedad dominicana el pasado fin de semana, cuando se conoció el crimen estremecedor de la arquitecta Leslie Massiel Rosado Marte, a mano del cabo de la Policía Nacional Janli Disla Batista.

Polémica y controversia sobre la actuación de los agentes policiales frente a la ciudadanía en general, siguen caracterizando los comentarios y expresiones de mucha gente que se expresa a través de diferentes medios, teniendo las redes sociales como plataforma masiva de las respuestas al macabro hecho de sangre.

Padre de Leslie: Él no merece respirar en la calle

El padre de Leslie Rosado Marte expresó que el responsable de la muerte de su hija no merece nunca más estar en la calle porque es un criminal.

Al asistir a la funeraria Blandino para el velatorio de los restos su hija, el ingeniero José Rosado dijo que el cabo Disla Batista es un antisocial y que personas como él no merecen respirar en la calle, “porque es un criminal, abusador y no sé lo que se le sumaría a partir de ahí”.

Manifestó que de la misma manera que el agente policial estaba armado sin tener la capacidad para ello, hay muchas personas en el país portado armas de fuego, por lo que aprovechó para solicitar al presidente Luis Abinader regular esa situación.

“Hay que transfor estas instituciones. Presidente, este es el momento, quizás a estas transformaciones llámele Leslie, mi hija, pero este es el momento que hay que transformar esta institución, no más, es suficiente”, sostuvo Rosado a la prensa.

Agregó que estaba lleno de ira e impotencia, que por ese motivo hablaba en tono alterado y que todavía creía que estaba viviendo un sueño.

“Todavía no lo he podido asimilar. Yo estoy aquí, pero no creo que mi hija está acostada ahí”, manifestó Rosado.

Piden cumbre nacional de seguridad ciudadana

El alcalde del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte (ASN), Carlos Guzmán, solicitó al Gobierno convocar a una “cumbre nacional de seguridad ciudadana”, tras comentar el crimen estremecedor de Leslie Rosado.

Manifestó que dicha cumbre debe contar con la participación de los partidos políticos, el empresariado y la sociedad civil.

“Esto hay que frenarlo y que se convoque una gran cumbre nacional de seguridad ciudadana con todos los partidos políticos, con el sector empresarial y la sociedad civil, y vamos a debatir el tema”, dijo Guzmán.

Darán asistencia psicológica a los hijos

Flor Valenzuela, psicóloga del Colegio New Horizons donde estudian los hijos de la fallecida arquitecta Leslie Rosado, dijo este lunes que les dará a éstos seguimiento psicológico.

Entiende que los familiares de Rosado le darán ayuda psicológica de manera particular a la hija que acompañaba a su madre el día de la tragedia.

Vocero PRM contrario a renuncia jefe PN

El vocero del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la Cámara de Diputados, Julito Fulcar, calificó como “un sinsentido” pedir la renuncia del director de la Policía Nacional, Edward Sánchez, por las acciones de maltrato y asesinatos que cometen agentes del cuerpo del orden.

“No creo que sea necesaria la renuncia. Un incumbente no tiene la culpa de una acción individual de un miembro de la Policía”, sostuvo Fulcar al ser cuestionado sobre la actuación del cabo que asesinó a la arquitecta Leslie Rosado.

Indicó que, en vez de pedir la renuncia del director de la Policía, se deben articular planes concretos para reformar y educar a los agentes policiales a fin de que “entiendan que están para proteger”.

Sugirió que a los miembros de la uniformada se les dé “mucha educación y formación” para evitar que usen su arma de reglamento para agredir a ciudadanos.

Matador sigue detenido en Los Mina

El cabo policial Janli Disla Batista se encuentra detenido este lunes en el Destacamento Felicidad del sector Los Mina, en el municipio Santo Domingo Este.

Mientras tanto, el Ministerio Público (MP) anunció que trabaja en el expediente de solicitud de medida de coerción contra Disla Batista, el cual sería presentado en el transcurso del día.

POR LUIS BRITO/ RAFAEL ZAPATA G./ ISMAEL HIRALDO

