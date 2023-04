Santiago Zorrilla considera que el Gagá no se puede prohibir en El Seibo

EL NUEVO DIARIO, El SEIBO.- El senador por El Seibo, Santiago Zorrilla, consideró que la tradición del Gagá no debió ser prohibida durante esta la Semana Santa por la alcaldía y la gobernación de la provincia.

«Yo creo que lo que la Constitución y las leyes no prohíben, nadie lo puede prohibir. Yo entiendo que usted puede poner disciplina y orden en un pueblo, pero no prohibir los que no se debe prohibir», manifestó al ser preguntado sobre el tema.

El legislador sostuvo que no fue una buena decisión por partes de las autoridades, ya que, según dijo, el Gagá es una tradición heredada de los africanos que data de ciento de años en la República Dominicana.

«Lo que habría (que hacer fue) hablar con todas las iglesias, con ellos (los que celebrar Gagá) y acordar una forma de cómo hacerlo totalmente organizado, pero no llegar a la prohibición», expresó.

El vicepresidente del senado hablo tras participar en una actividad deportiva llevada a cabo en la Playa Arriba del municipio de Miches, la misma fue organizada por diputado Gerardo Casanova.

Se recuerda que el alcalde por el Municipio santa Cruz de El Seibo, Leo Francis Zorrilla Ramos y la Gobernadora Magaly Tabar, emitieron un comunicado donde quedaba prohibida la manifestación de los Gagá ese municipio y sus alrededores, esta medida se tomó a peticiones de grupos religiosos como la confraternidad de pastores y la Iglesia católica aunque la carta solo la firmaron la pastora Raquel Cueva y Eusebio Vilorio, presidenta y vicepresidente de la confraternidad, respectivamente.

Sin embargo, el Viernes Santo, más de 200 personas que pretendía cruzar por el municipio celebrando el Gagá pero se encontraron con un contingente de la policía y militar que no le permitió su avance.

La situación ha generado polémica, hay dos grupos uno pro Gagá y otro, pro Iglesia, el debate ha llegado hasta el punto que el alcalde y la gobernadora ha tenido que dar declaración a los medios.

Por: Josué Rivera.

