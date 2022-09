Rolf Sánchez, el joven dominico-holandés que apuesta a la bachata en “Mejor que tú”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La evolución musical y el resurgir de nuevos talentos, fortalece la cartelera de opciones para que la gente pueda disfrutar, y más si las propuestas que se traen se tornan interesantes.

Uno de estos artistas es Rolf Sánchez, un cantante neerlandés del género urbano tropical quien es nacido en Holanda, de padre holandés y madre dominicana.

Actualmente, es el mayor y más exitoso artista que exporta la música latina desde los Países Bajos, ganado dos discos de diamante por sus éxitos número 1 en la lista Billboard Tropical Airplay de Estados Unidos; dos nominaciones a los renombrados Premios Juventud, en la categoría “Mejor artista revelación”; y en Premio Lo Nuestro.

Rolf visitó El Nuevo Diario, para seguir dando a conocer lo mejor de su talento, y buena música, ya que está promocionando su nuevo disco; teniendo sus inicios en la incursión de un reality show donde se destacó por ser el único cantante en cantar en español.

“Desde pequeño ya sabia lo que quería hacer, cantante. Desde pequeño participé en un programa en Holanda que se llama Factor X, convirtiéndome en el primer dominico-holandés en cantar en español, me dieron el consejo porque mi voz suena mejor en español”, sostuvo el cantante emocionado.

Su carrera, que fue lanzara desde el principio en Holanda, fue trascendiendo e incluso comenzó a darse a conocer en suelo dominicano tras una participación en Premios Soberano del 2014, donde junto al maestro Rafael Solano y otros artistas realizó uno de los momentos de la noche.

Pero, además, no solo se ha movilizado de Holanda a RD, sino que también tuvo la oportunidad de residir en Miami, y allí trabajar con varios sencillos con un famoso arreglista, Draco Gómez.

“Estuve tres veces número uno en la revista latín Billboard, teniendo un rotundo éxito. Luego me mudé de nuevo a Ámsterdam, y participé en uno de los programas más vistos de Holanda, y con este triunfé, y ahora puedo decir que puedo vivir de la música”, aseveró Rolf.

Mejor que tú

El nuevo sencillo que anda promocionando se llama “Mejor que tú”, y es que va dentro de su más reciente disco “Mi Viaje”, donde recopila algunas de las canciones que ha creado dentro de varias experiencias vividas.

Pero esta canción es especial para el artista porque es una bachata, y como en sus venas corren sangre quisqueyana por parte de su madre, viéndose en la necesidad de producir en este nuevo disco.

“Comencé mi carrera con una bachata, por eso me inspiré en hacer esta, que significa que le dices a la actual pareja de tu ex, que simplemente están juntos porque yo la dejé, si nunca la hubiese dejado, no estuvieras con ella. Tú te crees la gran vaina, pero yo la conozco mejor que tú”, explicó el joven lleno de emociones.

Aunque el mensaje sea muy directo, Rolf confió en esta canción y pudo grabarla para comercializarla, ya que, a pesar de todo, el ritmo y las letras son muy interesantes.

Este sencillo ha teniendo muy buena acogida por parte del público ya que ha tenido alrededor de 23 mil visualizaciones a través de su canal de YouTube, en donde posee hasta el momento más de 50 mil suscriptores.

Otros datos

En 2019, el “Rey del latín holandés” tuvo una exitosa participación en reconocidos programas de televisión como Beste Zangers. Su pegadizo tema “Pa’ olvidarte”, que interpreta junto a Emma Heesters, quedó en los 40 principales, pues se mantuvo en el número 2 durante 12 semanas, hazaña con la que alcanzó el doble platino.

Esta canción terminó en el Top 5 durante tres semanas.

En julio de 2020, Rolf presentó su gran éxito “Más Más Más”. Al alcanzar el número 1, rompe su récord anterior y vuelve a ser responsable del éxito neerlandés-español más valorado en los Países Bajos.

Conquistó todas las listas de éxitos, incluyendo Spotify Top 50, Streaming Top 40, Shazam Netherlands, Radio 538 Top 50 y el Dutch Single Top 100.

Desde ese momento, es imposible imaginar las radios y televisiones holandesas sin Rolf Sánchez.

En su producción discográfica “Mi Viaje”, canta en tres idiomas y derrocha su talento en un disco creado durante varios meses de arduo trabajo.

El álbum contiene los temas “Nada personal”, “Mañana”, “Loco”, “Bésame”. “Se acabó”. “Solos”. “Darte un beso” “Más Más Más”, “Ven ven”, “Increible”, “Blijf Bij Mij”, “Doe Nou Niet” y ” Mejor que tü” una bachata producida por Guianko Gómez, que ha ocupado los primeros lugares de las listas de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.

En el mes de agosto 2022, recibe en República Dominicana el reconocimiento como número 1 en las más tocadas de Monitor Latino con el tema “Mejor Que Tu”. También, el premio número uno en el chart de bachata.

