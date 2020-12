RC La Sensación, una mezcla entre música de “calle” y lo romántico

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- A pesar de que a los 15 años escribió su primera canción, RC La Sensación es un novel exponente urbano que se abre paso al reconocimiento en la industria de la música, en un momento que lo ve brillar junto a su nuevo sencillo musical de corte romántico titulado “Disimulando”.

Una peculiar mezcla entre música de “calle” y lo romántico, es la llave que le ha abierto un espacio en este género.

Actualmente se encuentra trabajando en su próximo álbum de estudio con el que pretende calar en el gusto popular y continuar colocando su proyecto musical en las primeras posiciones.

Aprovechando este momento que lo ve creciendo en el género urbano dominicano, Gerard Cordones, nombre de pila del exponente urbano, conversó con El Nuevo Diario sobre su incursión en la música, sus futuros proyectos y su trayectoria en la industria de la música el momento.

P. ¿Cómo inicias en la música?

R. Inicié en la música desde que estaba en el colegio, al principio solo hacía improvisaciones, pero con el pasar del tiempo fui puliendo mi habilidad para escribir y a los 15 años escribí mi primera canción.

P. ¿Alguna vez has pensado incursionar en otro género que no sea urbano?

R. Si, amo la música y he pensado hacer música en otros géneros los cuales me crie escuchando y me gustan, pero por el momento estoy enfocado en lo urbano.

P. De las diferentes vertientes que tiene el género urbano ¿Con cuál te identificas más?, ¿Romántico o más de “calle”?

R. Creo que tengo una mezcla de ambas y me inclino un poco más por lo romántico porque es lo que mejor me ha funcionado.

P. ¿Cuál crees que es el mayor desafío que enfrenta el género urbano hoy en día?

R. El mayor desafío que enfrenta el género urbano, es seguir evolucionando y haciendo nuevas mezclas para seguir vigente a través del tiempo.

P. ¿Con que artista te gustaría colaborar?

R. Son muchos los artistas con los que me gustaría colaborar, si menciono uno sería DY ya que fue mi inspiración para hacer esta música.

P. ¿Quiénes son tu inspiración en la música?

R. Como mencione mi mayor inspiración fue DY, también Frankie Ruiz y Alejandro Sanz. Creo que de ellos viene mi lado romántico en la música.

P. ¿Participas en la composición de tus temas? ¿O tienes un compositor?

R. Al momento todas mis canciones son de mi autoría.

P. Cuéntanos de tu proceso creativo. ¿Cómo creas tus canciones?

R. La musa me llega cuando estoy solo, y puedo concentrarme. Me llegan muchas ideas en la soledad.

P. Desde la perspectiva de tu carrera musical ¿Qué lecciones te ha dejado la pandemia y el confinamiento?

R. Que hay que estar preparado para los momentos difíciles.

P. ¿De qué trata tu nueva producción musical?

R. Es un reggaetón de corte romántico que se ha posicionado en los primeros lugares en la radio a nivel nacional gracias a Dios.

P. ¿Qué podemos esperar de ti para el futuro?

R. Mucha música, colaboraciones y proyectos interesantes vienen en camino.