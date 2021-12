Ramfis revela PLD le ofreció US$6 millones y el PRM 30 mil cargos a cambio de apoyo en pasados comicios

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El excandidato a la Presidencia de la República Dominicana, Ramfis Trujillo, reveló este jueves que durante la pasada campaña presidencial tres dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) le ofrecieron seis millones de dólares y que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) le prometió 30 mil cargos, para que lo apoyara.

“En el PLD, lo primero es que me ofrecieron todas las instituciones que me diera la gana. Luego cuando le dije que no venía a ocupar cargos me ofrecieron seis millones de dólares norteamericanos”, sostuvo Trujillo.

Al ser entrevistado en el programa El Nuevo Diario en la Tarde, que se transmite por El Nuevo Diario TV, el político dijo que tiene testigos de eso, “de parte nuestra y de parte de ellos también”.

Tras ser cuestionado sobre los nombres de esos dirigentes, Trujillo dijo que prefiere no revelarlo, al menos que ellos traten de desmentirlo.

Con respecto al Partido Revolucionario Moderno (PRM), reveló que esta organización le ofreció tres instituciones, a lo cual, según dijo, también se opuso.

“Después nos ofrecieron 30 mil cargos para los dirigentes nuestros, también me rehusé porque nosotros no vinimos a funcionar bajo los auspicios de otro gobierno, vinimos a trabajar por el pueblo”, manifestó.

Trujillo agregó que ante las citadas “tentaciones” siempre mantuvieron una línea “muy firme”.

“Nosotros nunca pactamos con nadie, nos mantuvimos en una línea firme, y ustedes pueden ver que nosotros, pese a lo que dijeron, nunca pactamos con nadie, simplemente entendimos que debíamos preservar nuestro criterio de transparencia y de trabajar la política desinteresadamente y encausar su partido”, añadió.

Enfatizó que rechazó dichos ofrecimientos porque no vino a buscar ni prebendas, ni cargos.

