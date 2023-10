¡Qué pampara! Conozca algunas de las frases más icónicas de los dominicanos y su significado

Por: Yamelle Hernández.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los dominicanos se caracterizan por su alegría, por brindar una mano amiga a quien más lo necesite y darse a destacar a donde quiera que vayan. Ahora bien, su creatividad no tiene límites y es que el dominicano siempre inventa algo nuevo que se termina “pegando”.

La República Dominicana no es solamente reconocido por ser uno de los destinos turísticos preferidos para vacacionar o por poseer una gastronomía exquisita, sino por sus frases más capciosas y curiosas. No obstante, algunas de ellas si bien se escuchan muy a menudo, no todo el mundo sabe lo que significan.

Es por ello que a continuación se muestra un listado con unas cuantas de las expresiones más inusuales inventadas por los dominicanos:

• Sirimba y yeyo: Empleadas para referirse a que alguien enfermó o que algo se ha dañado de repente.

Por ejemplo: El abanico estaba muy bien pero de la nada le dio como un yeyo raro, se apagó y ahora no quiere prende’.

• Carrito, concho, conchito, motoconcho y voladora: Hacen referencia a los vehículos de transporte público como carros, motores y autobuses.

Por ejemplo: Yo vine en una voladora, por eso llegué tan rápido.

• Grillo: No, no es únicamente un insecto, es una palabra usada para hacer alusión a alguien que, a los ojos de una persona en específica, no es muy atractiva físicamente.

Por ejemplo: Yo le dije a María que dejara de insistir con ese tipo que ese muchacho lo que parece e’ un grillo.

• Chele, chelito, monongolo, cualto, mojoso, billuyo (billullo), paca o la paca árabe: Son de las tantas formas de denominar el dinero de manera coloquial. Cabe destacar que en otros países de América Latina algunas de estas también son empleados.

Por ejemplo: Ando roto, se me acabaron to’ lo’ chelito pagando la nevera.

• Concón: Es la manera en la que el dominicano se refiere al arroz que queda pegado en el cardero después de cocinarse, puede igualmente significar arroz quemado.

Por ejemplo: Rapa bien ese concón pa’ mojarlo en habichuela.

• Gambao: Se dice de la persona que camina con las piernas como si estuvieran torcidas o no tiene una buena postura, pero también aplica en casos en los que los objetos tienen algún problema.

Por ejemplo: Enderézate que parece’ una gambá.

• Bobo, babazo, bobito: En primera instancia significaba el instrumento llamado “chupete” que usan los bebés, pero de un tiempo para acá se ha empleado como sinónimo de problema y dependiendo de la magnitud de este se aplican variaciones.

Por ejemplo: Se armó un bobazo en el salón de la esquina, la dueña le entró hasta con el blower a una clienta.

• Jevi, jevisimo, bacano o bacanisimo: Estos términos funcionan para decir que algo o alguien es genial y al igual que el caso anterior, presenta variaciones en función de la magnitud.

Por ejemplo: Yo fui a una fiesta este fin de semana, óyeme, bacanisima.

• Pariguayo: Se dice de la persona que es tonta.

Por ejemplo: Por ta’ de pariguayo fue que te bajaron a la novia.

• Cagueta: A pesar de significar que alguien es cobarde, en el país se suele utilizar como referencia a tener problemas estomacales, al punto de recurrir de manera constante al baño.

Por ejemplo: Ella nos comentó que no puede tomar café porque le da cagueta.

Pero esto no se diete en una expresión como tal, sino que también los dominicanos crean sus propios refranes o frases un poco más extensas:

• Niagara a pie o en bicicleta: El cual quiere decir estar atravesando alguna circunstancia.

Por ejemplo: Ay muchacha, tú me ve’ así pero yo ando pasando el Niagara en bicicleta.

• Comer boca: Muy usado en el país, hace referencia a entrometerse en lo que no incumbe o estar pendiente a asuntos de otras personas.

Por ejemplo: Por andar de come boca en el baño me enteré de que a Juana le están pegando lo’ cuerno.

• Tu ere’ como la gatica e’ María Ramo’: Derivado del dicho popular “Eres como la gatica de María Ramos, tiras la piedra y escondes la mano” que quiere decir de alguien que hace algo incorrecto y escapa de las consecuencias.

Por ejemplo: Entonce’ yo te ayudo para que no te vean haciendo chivo ¿y me echas la culpa a mí?, no se puede negar que ere’ como la gatica e’ María Ramo’.

• Me daña’te el maí’: Quiere decir que alguien arruinó los planes de otra persona ya sea de manera intencional o no.

Por ejemplo: Diache, ya se me dañó el maí’ que tenía con la jeva, porque tengo que cubrir el turno de la noche en el trabajo.

• De cuando cuca bailaba: Significa que algo es viejo o tiene mucho tiempo existiendo.

Por ejemplo: Oh mija, pero e’te vestido e’ de cuando cuca bailaba, yo ni pensaba tenerte cuando lo compré.

No cabe duda que la ocurrencia del dominicano sobresale por mucho y que no es mentira cuando se dice que “el dominicano siempre la hace” en donde sea y cuando sea. Cada día se puede aprender algo diferente y son muchas las frases o expresiones que se emplean en el país.

Y tú, ¿qué otras frases típicas de la República Dominicana conoces?