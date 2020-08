Pugilato por materia  prima de la  escritura

Desde que aparece el Estado en Mesopotamia y Egipto, 3,500 años antes de Cristo, hubo la gran necesidad de escribir y puede decirse desde un poco antes, con la aparición del producto excedente y con ella la necesidad de una gran división social del trabajo social: el trabajo manual y el trabajo intelectual se segregaron. Estas dos condiciones provocaron la necesidad de una sociedad ordenada, lo cual implicaba la urgencia de usar la escritura y de la planificación en la administración de la sociedad por parte de quienes monopolizaban el saber religioso. Este, el saber religioso, fue el primer saber intelectual que eclosionó en la sociedad y era monopolizado por la burocracia gubernamental, al surgir el Estado.

Fue ese saber intelectual fuente de acumulación de riquezas por parte de los funcionarios, al interpretar todo el sistema de creencias religiosas politeístas, lo que incluía el supuesto origen divino de la posición que ostentaba el faraón o rey y los funcionarios. Las ciudades Estados que aparecieron en un espacio geográfico denominado valle del Nilo, como pequeños centros administrativos, datan de varios miles de años antes del surgimiento del Estado propiamente dicho.

Los sumerios que constituían un pueblo antiguo que datan de ese tiempo de la aparición del Estado, usaban la escritura, en tablillas de barro. En principio, los orígenes de la contabilidad se remontan a esos tiempos. Los sumerios usaron la llamada escritura o alfabeto cuneiforme. Es preciso decir que un escritor que residió en Estados Unidos, Isaac Asimov, que fue un emigrante ruso por exilio político, plantea que las inundaciones que padecieron los sumerios hacia el 2800 antes de Cristo es lo que en las diferentes creencias religiosas ha sido llamado: Diluvio Universal. En realidad, no fue una inundación de toda la Pangea (parte seca del planeta constituida por continentes y las islas), sino un territorio de unos 150,000 kilómetros cuadrados, según Asimov, donde el agua alcanzaría unos 7 metros de alturas y se han encontrado huellas de un lodo acumulado (documento objeto) de unos 3 metros de altura o grosor.

Tal vez las tablillas de barros o arcillas se podían romper o destruirse fácilmente, pero aunque los egipcios para la escritura usarían los rollos de papiros -más tarde después que los sumerios usaran el barro por primera vez-, utilizando material orgánico de una planta gramínea que tiene ese nombre, que debió ser o debe ser parecida al bambú que conocemos, dicha materia prima principal para los textos escritos no debió ser tan buena.

Sin embargo, los egipcios eran celosos con su papiro y a una ciudad de Medio Oriente, llamada Pérgamo que era una colonia del imperio romano, le declaran un embargo o bloqueo de esa materia prima, como hizo Francia con el azúcar de remolacha durante las Guerras Napoleónicas. Entonces, los ciudadanos de Pérgamo desarrollaron su ingenio y hacia el año 159 antes de Cristo inventaron usar la piel de animales estirada (aparentemente disecada) para sustituir el papiro, a ese material se le llamó pergamino, nombre que deriva del nombre de la ciudad de Pérgamo. Esas pieles de animales que se usaban para escribir se le llamaría pergaminos resultaban ser más resistentes que los papiros, pero también muchas caras (Isaac Asimov: Historia y Cronología del Mundo, Barcelona, editorial Ariel, 2013, 938 pp, Pág. 107). Curiosamente, nos enseñaron en las escuelas a llamarle pergamino a la parte exterior del libro o del cuaderno de apuntes. El autor recuerda que en una ocasión visitando la casa de unos amigos vio una vieja enciclopedia de la Universidad de Cambridge, cuya parte exterior de los diferentes volúmenes era de piel de animales.

El papel, el cual deriva su nombre de papiro, podía resultar más barato y además hoy día hay sociedades de protección de los animales que piden una protección para los animales, pero a veces parecen exagerados los planteamientos que hacen algunos miembros de ellas y las supuestas penalizaciones para los agresores, si bien es justo que los animales vivan. Ahora bien, debemos tener cuidado con prestar tanta atención a los animales y no así a nuestros semejantes (los humanos). Debemos respetar los ecosistemas, y quien sabe si deberíamos ser vegetarianos o veganos, pero muchas enfermedades que padecemos se deben a la domesticación de los animales.

Aparentemente el papel viene de la celulosa de la madera, pero también parece que de la caña de azúcar, gramínea originaria de Asia y Oceanía, aparentemente donde primero se le cultivó fue en Nueva Guinea, luego en la India y después pasó China. Unos cinco siglos antes de Cristo pasó a cultivarse en Persia. Según Isaac Asimov (Opus Cit., 129) fue un chino llamado Tsai Lun que en el año 105 después de Cristo inventó el papel utilizando corteza de árbol, cáñamo y trapos para elaborar papel, obteniendo hojas delgadas, blancas y flexibles, parecidas a las hojas de papiro, aptas para las escrituras. El papel fue muy estimado en las culturas occidentales. Ahora bien, lo de la materia prima para elaborar el papel, el que a su vez es materia prima de los textos o productos en envolturas, puede haber variado y haberse utilizado el bagazo de la caña de azúcar pero en el papel de los periódicos y de las envolturas, no en el de los libros.

Al parecer, ya el pergamino había sustituido parcialmente al papiro, pero no del todo, como materia prima para los textos escritos, en una vasta zona comercial del Oriente.

Hay que hacer referencia a otro autor que da cuenta de que China estaba en guerra con otros territorios y cayeron prisioneros muchos soldados. Esos soldados chinos estando en prisión fueron los que inventaron el papel. Aunque no podemos deducir la datación, ocurriría más o menos -según ese otro autor- en el 129 después de Cristo. Al parecer, los soldados cayeron presos en el valle del Jaxartes en un país o territorio conocido como Shash, los chinos mataron al gobernante por no obedecer al emperador chino, pero luego fueron derrotados y cayeron muchos de ellos prisioneros. En el pueblo Samarcanda, en territorios de Asia Central, enseñaron a sus habitantes a elaborar el papel, no dice de que materiales (Gavin Hambly: Asia Central, colección Historia Universal Siglo XXI, Siglo XXI Editores, segunda edición en Castellano, 1973, 349 pp, Pág. 69). El papel pasó a sustituir al papiro y al pergamino en los escritos y tendría otros usos como para envolver y para la higiene.

Por Francisco Rafael Guzmán F.