Provincia Santiago Rodríguez: Sol de la Línea Noroeste

Santiago Rodríguez es, realmente, el corazón del Noroeste. Es de las pocas provincias del país que cuenta con 6 fronteras, a saber: Valverde, Montecristi, Dajabón, Elías Piña, San Juan y Santiago.

Esta posición geográfica le permite ser la única con los 3 tipos de clima predominantes en la República Dominicana: El tropical húmedo (zona sur, Cordillera Central), el Templado (centro de la Provincia) y el clima Seco Estepario (al norte).

Debe su nombre al general Santiago Rodríguez (1810-1879), Padre de la Restauración de la Independencia y líder del Grito de Capotillo del 16 de agosto de 1863, por lo que su municipio cabecera es conocido como “Cuna de la Restauración”, título al que se adhieren “Capital del Casabe”, “Capital de la Leche” y “Tierra de Músicos”. La provincia está compuesta por 3 municipios: San Ignacio de Sabaneta, Monción y Villa Los Almácigos, siendo la única del país que no tiene Distrito Municipal.

Sabaneta, inicia su historia como paraje del Puesto Militar San José de las Matas de la provincia Santiago, apareciendo por primera vez en un mapa del país en 1797. Para el 1812, se convierte en Sección y, luego, pasa a la categoría de Puesto Militar del municipio San José de las Matas, que en ese entonces era Común de la provincia Santiago, según Decreto No. 355 del 5 de septiembre de 1854 del presidente Pedro Santana. Cuatro años más tarde, Sabaneta obtiene la categoría de Municipio en función del Decreto No. 567 del 27 de septiembre de 1858, por el mismo presidente, perteneciendo con dicha jerarquía a la provincia Santiago. En 1879, mediante la Ley No. 1765 del 25 de abril, promulgada por el presidente Cesáreo Guillermo, se crea la provincia de Montecristi, y el poblado de Sabaneta, pasa a ser municipio de esta provincia. De manera que no es hasta 1948, a través de la Ley No. 1892 del 29 de diciembre y, más tarde, ratificada por Ley No. 1895 del 13 de mayo de 1949, promulgada por el presidente Rafael L. Trujillo, que Santiago Rodríguez alcanza la categoría de provincia, teniendo como fecha de inauguración el 1ero. de enero de 1951.

Monción, cuyo nombre original es Guaraguanó, en honor al Nitaino de la Región Marién cuyo cacique fue Guacanagaríx, y que había sido elevada de sección de Sabaneta a la categoría de Puesto Cantonal Guaraguanó según Decreto No. 2210 del 9 de abril de 1884, del presidente Ulises Heureaux (Lilís). De manera que esta demarcación pasará más tarde a ser bautizada con el apellido del general Benito Monción, héroe restaurador, siendo designado como Puesto Cantonal Monción, según el Decreto No. 3799 del 23 de marzo del año 1898, firmado por Wenceslao Figuereo en función de presidente y, apenas 9 años después, según Ley No. 4803 del 9 de septiembre de 1907, del presidente Ramón Cáceres, es elevado a categoría de Municipio, la cual ostenta hasta la fecha.

Villa Los Almácigos, era un paraje de la sección Inaje, que pertenecía a la provincia Dajabón hasta que pasa a formar parte de Sabaneta cuando fue elevada a Puesto Militar y, así se mantuvo hasta que, en 1974, el paraje Los Almácigos pasa a la categoría de Distrito Municipal por medio de la Ley No. 659 del 2 de mayo, del presidente Joaquín Balaguer. De modo que es con el primer mandato del presidente Leonel Fernández que mediante la Ley No. 20 de 1996 del 19 de septiembre de 1996 que Villa Los Almácigos se convierte en el tercer municipio de la provincia Santiago Rodríguez.

Esta compacta historia de los tres municipios que componen la Provincia Santiago Rodríguez, sirve para la orientación al estudio y conocimiento de 3 pueblos de nuestro país que, en conjunto, se convierten en un tesoro escondido para aquellos que buscan los tres principales tipos de turismo:

El Turismo Ecológico y de Aventura.

Montañas de la Cordillera Central, y los 2 ríos más grandes de la Región, Guayubín y Mao (aunque tienen nombres de otros pueblos nacen en Santiago Rodríguez) que junto a La Presa de Monción, forman una ruta extraordinaria para tal fin.

El Turismo Gastronómico.

Degustar el Chivo Liniero o Chivo Picante de la zona es una delicia, además de conocer las múltiples formas de preparar el casabe y saborear los “caballitos” y “panecicos” junto a los mejores quesos del país. Todo esto dejan al visitante los deseos de llenar sus “macutos” y llevarlos consigo.

El Turismo Cultural.

Es la provincia del país con el mayor índice académico avalado por el Ministerio de Educación y la única que ha editado más de 50 libros de autores nativos en los últimos 10 años. Cada domingo se presentan las retretas musicales en el parque Don Juan Rosado en Sabaneta. Cada año, los tres municipios celebran sus fiestas patronales.

Santiago Rodríguez cuenta con la Asociación de Jóvenes Empresarios, AJESARO (más de 130 miembros), y ellos acaban de montar el extraordinario evento “EXPO SANTIAGO RODRIGUEZ 2019” (del 29 de agosto al 1 de septiembre), lo que se ha convertido según los resultados obtenidos y los comentarios de los participantes en un paso gigante en el logro del objetivo principal de esta joven entidad santiagorodriguense, que no es más que colocar de una vez y por siempre en el mapa económico, turístico y cultural, este Tesoro Escondido, que invita a ser descubierto por todo el mundo, llamado provincia Santiago Rodríguez.

El Corazón de la Línea Noroeste, es decir, el Sol de la Línea, La Cuna de la Restauración, La Capital del Casabe, La Capital de la Leche y La Tierra de Músicos, te espera con todos sus sentidos abiertos para atraparte con lo mejor que tenemos: Nuestra Gente.

Por Papo Fernández

