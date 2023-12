Policía Nacional incauta armas de fuego, máquina tragamonedas y arresta a 4 en Imbert

EL NUEVO DIARIO, PUERTO PLATA.- Agentes de la Policía Nacional incautaros dos pistolas, un revólver y una máquina de la denominadas “tragamonedas”, durante operativos realizados por miembros de la Policía Nacional en el municipio de Imbert, provincia Puerto Plata, a donde resltaron apresadas cuatro personas.

Las armas de fuego fueron retenidas durante un cateo realizado en la gallera de la comunidad Vuelta Larga, resultando allí detenidos los ciudadanos Juan Hiraldo Díaz, Darío Reynoso Brito y Juan Norberto Hiraldo Díaz.

Según informó la entidad del orden, los detenidos tenían enganchadas de sus cintos, la pistola Browning, calibre 9 milímetros, Serial No. K22248, el revólver Smith & Wesson, calibre 38 milímetros, Serial No. AD38745 y la pistola Sig Sauer, calibre 9 milímetros, Serial No. AI27218.

Los tres hombres serán puestos a disposición de la justicia en las próximas horas, bajo el cargo de porte de armas de fuego mientras presenciaban varias jugadas de gallos.

Asimismo, fue decomisada una máquina tragamonedas que operaba de manera ilegal en la cafetería “La Soga”, situada en la comunidad Llanos de Pérez, donde fue arrestado Mauricio Cuevas Díaz, propietario del citado establecimiento.

Dichos operativos de prevención fueron encabezados por el teniente coronel Víctor Manuel Martínez Peralta, quien comanda la Dirección de Inteligencia Delictiva (DINTEL) de la Policía Nacional en esta jurisdicción.