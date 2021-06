Osvaldo Bidó y Carlos Ramírez, sustituyen a Valdés y Jumbo para clasificatorio a Tokio

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PORT ST. LUCIE, Florida.- Los lanzadores Osvaldo Bidó y Carlos Ramírez serán los sustitutos de Raúl Valdés y Jumbo Díaz en el equipo de la República Dominicana, que del 22 al 26 de este mes participará en el último Clasificatorio de Béisbol a los Juegos Olímpicos de Tokio.

De acuerdo al Programa de Béisbol Olímpico (Probeisbol), Valdés tiene molestias en la espalda que le impiden representar al conjunto tricolor, mientras que Díaz no recibió la aprobación de los Diablos Rojos del México de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

Bidó juega para el equipo Altoona Curve, sucursal AA de los Piratas de Pittsburgh, donde se destaca con 2.30 de efectividad, récord de 2-0, 1.13 de WHIP y 27 ponches en 27.1 capítulos durante seis juegos como abridor.

El derecho de 25 años pertenece a las Águilas Cibaeñas, aunque nunca ha participado en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

Ramírez, con experiencia de Grandes Ligas en 2018 con los Azulejos de Toronto y los Atléticos de Oakland, es un relevista derecho que en estos momentos trabaja para los Leones de Yucatán. Su rendimiento de este año es de 2.84 de efectividad, 1.11 de WHIP y 8 ponches en 6.1 episodios.

En Lidom, el jugador de 30 años forma parte de la reserva nativa de los Gigantes del Cibao, equipo con el que acumula 2.55 de porcentaje de carreras limpias, 1.10 de WHIP y 40 ponches en 35.1 innings de carrera.

Bidó y Ramírez incrementaron a 12 los permisos obtenidos por Probeisbol en los últimos días para el evento que ofrece el último boleto a Tokio. Julio Y. Rodríguez (OF), Luis Felipe Castillo (PD), Junior García (PZ), Ramón Torres (IF), Johan Mieses (OF), Raynel Espinal (PD), Marcos Diplán (PD), Radhamés Liz (PD), Dawel Lugo (IF) y Roldani Baldwin (C) completan la lista.

Relacionado