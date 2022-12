Myriam Hernández presenta su nuevo álbum Nuestra Navidad

“Para mí la navidad tiene un significado demasiado importante y me provoca mucha nostalgia y alegría a la vez, entonces traté de reunir ambas energías en este álbum” dice Myriam Hernández que acaba de recibir el Premio a la Excelencia Musical de los Latin Grammy. Su nuevo disco ‘Nuestra Navidad’ incluye dos canciones originales escritas por el madrileño Jacobo Calderón.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Tras recibir el Premio a la Excelencia Musical otorgado por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación durante la reciente edición de los Latin Grammy, la cantante publica este viernes 2 su nuevo disco ‘Nuestra Navidad’. A solo meses del lanzamiento de su más reciente álbum de pop romántico ‘Sinergia’ Myriam Hernández presenta su segunda producción consecutiva durante este 2022.

Un disco especial de canciones navideñas que incluye 10 temas tradicionales y dos composiciones inéditas del productor Jacobo Calderón como principal aliado musical en el proceso. Trabajo grabado entre estudios de Miami y Madrid por Jacobo Calderón y el ingeniero de sonido Boris Milán además de la participación de la Orquesta Sinfónica de Bratislava, mismo equipo de colaboradores de ‘Sinergia’.

“Es una idea que estaba latente, y me la debía hace unos 30 años, mi mánager siempre lo tuvo como proyecto, y yo rehusaba el hacerlo porque no me volvía loca la idea de cantar villancicos, hasta que en la pandemia hicimos un concierto navideño vía Streaming, con la premisa de acompañar al público en sus casas ¡y se produjo algo mágico! Y bueno, me fasciné con los temas que elegí en esa ocasión porque me reencontré con algunas canciones que siempre estuvieron en mis celebraciones familiares, entonces fue muy inspirador trabajar en versiones propias” cuenta Myriam Hernández sobre el origen de su disco.

El álbum ha destacado como adelantos la original ‘Luz’ que contiene toda la esencia de la cantante, una novedosa versión de ‘Navidad, navidad’ con reminiscencia reggae y la cadencia de una balada de ‘Estaré en mi casa esta navidad’ ya disponibles en plataformas digitales. Además versiona a su estilo otros temas del cancionero tradicional como ‘Santa Claus llegó a la ciudad’, ‘Blanca Navidad’, ‘Noche de Paz’ y ‘Christmas happy Christmas’.

“Para mí la navidad tiene un significado demasiado importante y me provoca mucha nostalgia y alegría a la vez, entonces traté de reunir ambas energías en este álbum, pero sin duda fue más mágico aún cantar sobre los increíbles arreglos de Jacobo Calderón y las canciones inéditas que incluimos“ dice Myriam Hernández.

‘Nuestra Navidad’ estará disponible desde este viernes 2 de diciembre a través de todas las plataformas musicales y en formato de video lyrics en su canal de Youtube.

Nuestra Navidad (Track List)

01.-TE DESEO MUY FELICES FIESTAS

02. NOCHE DE PAZ

03. SANTA CLAUS LLEGÓ A LA CIUDAD

04. LUZ

05. NAVIDAD, NAVIDAD

06. BLANCA NAVIDAD

07. ESTARÉ EN MI CASA ESTA NAVIDAD

08. EL TAMBORILERO

09. NUESTRA CANCIÓN DE NAVIDAD

10. JINGLE BELLS ROCK

11. A SUS PIES

12. CHRISTMAS HAPPY CHRISTMAS

* Links video lyrics disponibles al presionar sobre cada título.

Cierre de año y Tour 2023

Gran año para la cantante que estuvo presentando su onceavo álbum de estudio ‘Sinergia’ con exitosos conciertos en América Latina y Estados Unidos. Además en diciembre viajará a Ecuador y a la Patagonia Argentina como invitada internacional al Festival de Río Gallegos, continuando en enero con conciertos confirmados en Puerto Montt y Punta Arenas en Chile. En febrero regresará al Teatro Nacional de Santo Domingo en República Dominicana para el “Día de los enamorados” y el día 17 estará en Nicaragua.

También en Chile agendó su espectáculo ‘Mi Paraíso’ en Gran Arena Monticello para el próximo 6 de mayo y se programan presentaciones en Ecuador, Bolivia, Argentina, Costa Rica, Puerto Rico, El Salvador, España, Estados Unidos y Paraguay.

