Movimiento Destino 2000 encabeza frente de lucha por reivindicaciones de la diáspora

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El movimiento comunitario “Destino 2000” que lidera el activista José Carbonell (Toñito) informó que encabeza un frente de varias organizaciones para luchar por las reivindicaciones de la diáspora, cuyas promesas no han sido cumplidas por ningún Gobierno, adelantando que el conglomerado llamará a movilizaciones para protestar exigiendo la atención a los dominicanos del exterior.

En una conferencia de prensa el sábado en la noche, Carbonell, acompañado por los activistas presidente de la Fundación Hermanos Díaz dirigida por Braulio Díaz, movimiento Voces de la Comunidad, Federación Pro Voto del Dominicano en el Exterior, el activista Luis Ferreras, presidente en Nueva York del Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), el presidente del Comité del Dominicano en el Exterior (CODEX), Máximo Padilla, el comunicador Román Polanco, Víctor Ferreras, y otros, comenzó oponiéndose a la modificación de la constitucional para garantizar la reelección del presidente Luis Abinader.

“Es inconcebible que cada cuatro años se tengan que modificar la constitución para que los presidentes de turno se reelijan”, dijo Carbonell.

Señaló que ninguna de las promesas hechas a la diáspora en cada visita de los presidentes dominicanos, se han cumplido, responsabilizando también a los partidos políticos.

“Las cosas no andan bien y es un chantaje de todos los políticos venir a la diáspora a decirnos que si no fuera por nosotros, el país no sobreviviría y que los del exterior somos muy trabajadores y nos sacrificamos para enviar las remesas, pero eso es cuento y de ese cuento, ya estamos cansados”, añadió.

“Esta campaña empieza hoy en el verano vamos a intensificar con acciones bien fuertes para enfrentar el problema de los pasajes aéreos, los altos costos de los servicios consulares que están muy altos, y si aportamos algo y los gobiernos siguen piropeando al exterior, ya es tiempo de que se nos devuelva algo”, sostuvo Carbonell.

“Si no nos devuelven algo, esta campaña le puede salir un poco cara al Gobierno y cada envío que hacemos, lleva un mensaje a nuestros familiares que no son cargas para la República Dominicana”, señaló.

“Mandamos dinero, comida, ropas, medicinas y cubrimos los costos de salud en el país. Todos los servicios los pagamos privados, sin embargo, es en la madre que nos están dando, los altos precios consulares y de los pasajes no se aguantan. Vamos a buscar una solución porque ante un problema común, la solución somos todos”, agregó.

Carbonell pidió a todos los dominicanos y a las organizaciones comunitarias a integrarse a la lucha a favor de la diáspora, desprotegida por los gobiernos de la República Dominicana que se amparan en la mentira y el chantaje.

“Ellos nos están masacrando y no quieren apoyarnos”, indicó.

“En los planes de las organizaciones que integramos el frente está contemplado que durante este verano, saldremos a las calles”, reiteró.

Criticó también el que los partidos políticos secuestraran la ley 275-97 sobre el voto en el exterior y hubo que hacer protestas. “Esas mismas accione las vamos a repetir este verano: marchas, caravanas, protestas, piquetes y denuncias en contra de las autoridades que están en contra de la comunidad”.

Atacó también a los oficiales electos dominicanos, entre estos, concejales, senadores, asambleístas estatales y congresistas, por no pronunciarse, excepto por sus intereses.

“Pero eso va a cambiar porque la poderosa estructura de este frente hará que cambie, y que no quepa la menor duda”, advirtió Carbonell.

“Este es un gran problema que tenemos y las autoridades tendrán que hablar, tendrá que hablar el cónsul, el director de aduanas que tiene el juego trancado, pero si el Gobierno dominicano, el PRM y su presidente quisieran, ya hubiera un Ministerio del Dominicano en el Exterior, pero no le interesa que haya una oficina”, añadió.

Expuso la necesidad de que la oficina de ese ministerio opere en Washington Heitghs (Alto Manhattan) que hace fronteras con Nueva Jersey y Connecticut.

“Ya de eso estamos hartos y al Gobierno hay que hacerle entender que no va a seguir jugando con nuestra inteligencia, eso se acabó”, precisó Carbonell.

Además del presidente de Destino 2000, en la conferencia hablaron varios de los activistas que lideran los movimientos y algunos de los asistentes.

