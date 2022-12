Mikolas se suma a selección de EE.UU. para el Clásico Mundial de Béisbol

EL NUEVO DIARIO, SAN LUIS.- Adam Wainwright, Paul Goldschmidt y Nolan Arenado ahora estarán acompañados por otro miembro de los Cardenales en el World Baseball Classic: el lunes, se anunció que el lanzador abridor Miles Mikolas le dio el sí a la selección de Estados Unidos.

Mikolas viene de una sólida temporada 2022, en la que hizo su segundo viaje al Juego de Estrellas y terminó tercero en las Mayores en innings lanzados (202.1).

Aunque los rosters no serán definidos sino hasta finales del invierno, así luce por ahora la selección estadounidense:

C: J.T. Realmuto, Will Smith

1B: Pete Alonso, Paul Goldschmidt

2B: Trevor Story

SS: Tim Anderson, Bobby Witt Jr.

3B: Nolan Arenado

OF: Mookie Betts, Cedric Mullins, Mike Trout, Kyle Tucker

LA: Néstor Cortés, Kyle Freeland, Merrill Kelly, Miles Mikolas, Brady Singer, Adam Wainwright, Logan Webb

LR: David Bednar, Ryan Pressly, Dillon Tate, Devin Williams

