Michael Bublé: Un showman que enamoró los corazones de los dominicanos en Altos de Chavón

EL NUEVO DIAIRO, ALTOS DE CHAVÓN.- El cantante y compositor de origen canadiense, Michael Bublé, deleitó al público dominicano que se dio cita este sábado en el anfiteatro de Altos de Chavón, en La Romana, con su concierto “Higher Tour 2023”, el cual inició a las 9:00 de la noche a casa llena, y fue catalogado como un éxito total por todos los allí presentes que disfrutaron del destacado artista internacional.

Desde su salida al escenario vestido de traje, color negro, Bublé cautivó la atención y corazón de un público que cantó sus canciones, disfrutó de su interacción hablada en inglés y español, provocando que todos se mantuvieran de buen ánimo y atentos a su presentación.

“Feeling Good” fue el tema con el cual dio inicio a su espectacular participación en la República Dominicana, pieza que sirvió como soundtrack principal de la película Casino Royale de James Bond, agente 007, papel interpretado por el actor Daniel Craig.

Con este primer tema Bublé cautivó a los espectadores que cantaron todas y cada una de sus canciones, en un show que no tuvo desperdicio alguno debido a su fácil interacción con los dominicanos.

El repertorio del artista estuvo compuesto por piezas como Haven´t Met You Yet, L-O-V-E, Such a Night, Sway, When You´r Smiling, entre otros grandes temas de su repertorio.

Uno de los momentos más icónicos de la noche se produjo cuando Bublé le regaló su corbata a un miembro del público, la cual él mismo le puso en el cuello y le hizo el lazo, provocando una ovación y aplausos.

Igualmente, estuvo acompañado de una banda de músicos espectacular, y un coro de tres que servían como contraparte a sus canciones mientras este las interpretaba.

El cierre del show se hizo con la pieza Cry Me a River, con el cual los fans del canadiense se quedaron pidiendo más temas por lo bueno, emocionante y vibrante del show.