Matías denuncia “su cabeza tiene precio de un millón de pesos” tras ofrecer pistas del caso Bugatti

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Tras todo el “lío” que se ha generado luego de que el vehículo de lujo, marca Bugatti, propiedad del artista urbano El Alfa, fuera incendiado mientras estaba estacionado en su residencia en la ciudad de Miami, Estados Unidos, el productor y creador de contenido, Santiago Matías, denunció que su cabeza tiene un precio de un millón de pesos tras revelar pistas de lo sucedido.

En su espacio, Alofoke Radio Show, Matías informó que la orden para quitarle la vida fue enviada a la Penitenciaria Nacional de La Victoria, aunque no ofreció mayores detalles.

“Mi cabeza tiene un precio de un millón de pesos dominicanos. En el penal de La Victoria enviaron una orden para dicha actuación, luego de yo publicar ayer pistas sobre lo sucedido con el Bugatti”, manifestó Alofoke, como también se le conoce al empresario.

Asimismo, Matías responsabilizó al productor musical y manejador artístico Ariel Antonio Almánzar conocido como Top Dollar Bibi o “Bibi The Boss”, de cualquier cosa que le pase.

Esta no es la primera vez que Alofoke responsabiliza al manejador artístico de daños a sus personas, pues tras todo el embrollo, Matías hizo de conocimiento público que acusó al empresario de tirotear su cabina de radio.

“Por envidia me tiroteaste la cabina de KQ, y ahora atentas contra El Alfa por no dejarse extorsionar. Nunca había conocido una persona tan resentida y envidiosa del éxito ajena como tú. No hay paz en Miami, tampoco en RD para ti”, dijo el también empresario a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

