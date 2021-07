Otra acusación a Top Dollar Bibi: Santiago Matías lo responsabiliza de tirotear su cabina de radio

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Luego de que este lunes el popular artista urbano Emnanuel Herrera Batista, conocido artísticamente como El Alfa, responsabilizara al manejador artístico Top Dollar Bibi, de los daños realizados a su vehículo, el productor y creador de contenido Santiago Matías, también acusa al empresario de tirotear su cabina de radio.

“Por envidia me tiroteaste la cabina de KQ, y ahora atentas contra El Alfa por no dejarse extorsionar. Nunca había conocido una persona tan resentida y envidiosa del éxito ajena como tú. No hay paz en Miami, tampoco en RD para ti”, dijo el también empresario a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

Asimismo, Alofoke, como también se le conoce al joven, le advirtió a Ariel Antonio Almánzar, nombre de pila de Top Dollar Bibi, que tiene “luz verde” para hacer lo que quiera.

A pesar de que Matías no esclareció en que momento sucedió el hecho, si manifestó que “no estamos en el 2005”.

LO QUE DIJO EL ALFA DE TOP DOLLAR BIBI

El Alfa, rompió el silencio este lunes sobre los dos atentados recibidos en los últimos meses, de los cuales acusó al manager musical Ariel Antonio Almánzar, mejor conocido como Top Dollar Bibi.

Lea también: El Alfa rompe el silencio sobre atentados a sus vehículos: acusa al Top Dollar Bibi

Asimismo, a través de su cuenta de Instagram, el intérprete de dembow también responsabilizó a Top Dollar Bibi de cualquier cosa que le suceda tanto a él como a su equipo de trabajo.

El Alfa dijo que su respuesta en ese momento fue que tenía algunos proyectos pendientes y que más adelante le avisaría lo que provocó una advertencia por parte de Top Dollar Bibi.

Relacionado