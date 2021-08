Marileidy y la certeza del amor de Dios

(500 palabras / 3mins de lectura)

Pasadas las 8 de la mañana del viernes 6 de agosto del año 2021, en República Dominicana y el mundo, se escuchaba una voz de alegría por la obtención de la medalla de plata de Marileidy Paulino en los 400 m planos de los juegos olímpicos de Tokio 2021.

Múltiples medios de comunicación, reseñaron este acontecimiento con un grabado hecho por Marileidy en sus zapatillas de correr: “Dios es mi esperanza, Amén”.

A Marileidy, no le bastó con alcanzar una presea plateada para todo el pueblo dominicano, en cambio ha demostrado el amor de Dios manifestado en los acontecimientos de su historia y en esta obtención de la presea.

San Pablo, en la segunda epístola a los corintios expresa: Porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, a quien predicamos Silvano, Timoteo y yo, no fue sí y no; en él no hubo más que Sí. (2Cor 1,19s)

En Marileidy no hubo más que un Sí, pero no un Si para el hombre que persigue la fama el poder y el dinero, sino un Si para dejarse amar por Dios y que su amor sea ejemplo para cada uno de nosotros.

Cabe destacar que esta joven obtuvo 2 medallas de plata en estas olimpiadas de Tokio 2021. Pero en el imaginario de todo un pueblo, de los creyentes y no creyentes, cada uno, a su forma, impulsaba el deseo de que esta joven lograra estar en el medallero olímpico, de allí en Deuteronomio 4:7 encontramos lo siguiente: “Porque, en efecto, ¿hay alguna nación tan grande que tenga los dioses tan cerca como lo está Yahvé nuestro Dios siempre que lo invocamos”.

Desde la humilde familia de Marileidy en don Gregorio, hasta las autoridades del gobierno, los empresarios, en fin, todo un pueblo; invoca la misericordia de Dios con esta joven, al momento que se convertía en la primera mujer dominicana en alcanzar una medalla de plata en los 400 metros planos.

Muchas veces nos preguntamos ¿Acaso Dios me ama?, y la respuesta está en las pequeñas cosas, en los acontecimientos de nuestra historia que a veces no entendemos. Pero también, en los acontecimientos de la historia de los demás, del hermano, del prójimo, hasta de nuestros enemigos si es que acaso creemos tener.

Hoy Marileidy nos demuestra la certeza del amor de Dios en su vida y como esta ha entendido el amor de Dios desde la caridad fraterna hacia el hermano, hacia los niños y adolescentes de su pueblo que como ella tienen el sueño de salir adelante. Esto se explica porque esta joven ha decidido disponer parte de los recursos que otorgara el gobierno a crear una “fundación benéfica con la ayuda de Dios”, según lo expreso en una entrevista realizada por Carlos Sánchez G del periódico Diario Libre.

Con esto afirmamos la primera epístola de los tesalonicenses que dice: “En cuanto al amor mutuo, no necesitáis que os escriba, ya que vosotros habéis sido instruidos por Dios para amaros mutuamente”. (1Tes 4,9)

Marileidy ha sido instruida por Dios para mostrarnos la grandeza y la certeza del amor.

POR: ING. BISMARK LANTIGUA

*El autor es docente Universitario

