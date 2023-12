Navidad y Año Nuevo: un consuelo para nuestros sufrimientos 

Inmersos en la proximidad del misterio de Navidad y en la celebración de un nuevo año, nos ataca siempre el deseo de mirar en retrospectiva nuestra historia, a la luz de los acontecimientos que conmemoramos en este tiempo.

Para el nacimiento de Cristo, existe una palabra que nos recoge toda la historia de salvación y es, Amor. Y con el inicio de un nuevo año vemos reflejada una virtud, misericordia, que viene y acentúa el acontecimiento de amor de Cristo, que aun en medio de nuestras limitaciones humanas nos da un nuevo año para transitar por el camino de la vida.

Muchas preguntas podrían ayudar a realizar este ejercicio de retrospectiva en busca de realizar mejoras a nuestros planes y proyectos, pero también, para agradecer a quienes nos han sostenido durante todo este tiempo. Sí, agradecer a quienes se han quedado.

El cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, relata en una entrevista una historia que sucedió en una pequeña parroquia en sus inicios como sacerdote: -Juana, una señora de estas de negro, que parecía que tenía 80 años pero que en realidad tenía 60, iba a la parroquia y se sentaba delante del sagrario… entonces nos reíamos un poco, porque la pobre mujer iba todas las tardes y hacía, ¡uffhj Ay!; Y era, la ¡Ay!-…

-Después de un mes, la Juana me cuenta, que era una mujer que se le habían muerto 5 hijos de enfermedades crónicas, el marido la maltrataba-, y me dice: -Ay hijo, pero yo vengo aquí, y delante del Señor es con quien me desahogo-.

Que profundidad la de esta Juana, que aun, con este sufrimiento tan grande por el peso de su historia, de su cruz, sabe encontrar consuelo en lo que para el mundo parece pequeño, el amor de Dios.

El misterio del nacimiento de Cristo es un consuelo que nos arranca ese hombre viejo y nos convierte en un hombre nuevo, una nueva criatura por medio del espíritu, como lo dicho por Jesús a Nicodemo cuando este le cuestionaba: ¿cómo una persona vieja puede nacer de nuevo?, «Lo que ha nacido de la carne es carne; lo que ha nacido del Espíritu es espíritu» (Jn 3,6).

Más que sorprendida por las luces, el ruido, el festín del tiempo, esta Juana, al nacer con Cristo se hace pequeña, en su sufrimiento, en una vida que no se explica, esta mujer se deja amar de Dios.

En ese momento, en ese descenso, en esa kénosis, puede venir algún forastero y decir: ¿Por qué Dios permite el sufrimiento de esta mujer?, ¿De aquellos que han perdido todo por el noviembre oscuro?, ¿Por qué este año fue tan difícil?

A lo cual, el hoy cardenal Cobo, muy sabiamente responde: – ¿y cómo Dios permite que su hijo muera en la cruz? –Porque se queda, tenemos un Dios, que cuando estamos mal, cuando estamos “chungos”, en mal estado, cuando se va todo el mundo, Dios se queda ahí, sosteniendo nuestras vidas-.

Como Juana, Dios nos llama a dejarse consolar ante el misterio del nacimiento de Cristo y las festividades de un nuevo año, para así, poder cantar como Zacarías: «Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz» (Lucas 1,78-79)

Mirar en retrospectiva es un buen ejercicio, es un consuelo, es ver en nosotros el amor de Cristo, que se quedó, en nuestra noche oscura. Pero no para quedarnos en el pasado, sino “para guiar este nuevo año por el camino de la paz”.

¡Feliz Navidad!

¡Feliz año 2024!

Por: Bismark Lantigua