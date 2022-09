Leonel Fernández, el presidente que más ha aportado al desarrollo de la República dominicana

1 de 3.

Siempre es materia de debate el tema de cuál ha sido el mejor presidente que ha tenido la República Dominicana. Generalmente, al tratarse estos temas se desbordan las pasiones partidistas y se pierde objetividad.

Pero cuando nos vamos a las cifras, a los números fríos, a los datos oficiales del Banco Central de la República Dominicana, no hay pasión que pueda vencer los números.

Veamos pues, a modo general el desempeño del primer gobierno de Leonel Fernández Reyna, 1996 al 2000.

Cuando el joven presidente llegó al Palacio Nacional, estaba en ejecución un presupuesto de 24,414 millones de pesos dominicanos, imaginemos que de esos le quedara la mitad por ejecutar, unos 12,226 millones.

En el año 1997, el presupuesto fue de RD$34,958 millones. En 1998 fue de 38,871 millones. En el año 1999 de RD$44,861. Y finalmente en el año 2000 de RD$50,368 millones, de los cuales asumamos que el gobierno de Fernández, usó la mitad.

Estamos hablando que el gasto total fue de RD$ 157,000 millones en 4 años.

Pero cuando se habla de obras y realizaciones es que ese gobierno se destaca, veamos solo pinceladas de esos logros.

Se edificaron túneles y elevados en Santo Domingo y Santiago, se construyeron y reconstruyeron 104 carreteras en 23 provincias y el Distrito nacional, fue instalado el puente flotante sobre el rio Ozama, el corredor de la 27 de febrero, y la construcción del túnel de Las Américas.

Se modernizó la ciudad de Santiago y se realizó una amplia ola de construcción de acueductos, se electrificaron comunidades rurales, se asfaltaron caminos vecinales, se construyeron escuelas, hospitales, y se dotaron de laboratorios de computadoras a escuelas y liceos de todo el país, reduciendo la brecha digital y la desigualdad de oportunidades, en ese sentido, se creó el Instituto Tecnológico de las Américas ITLA y el parque cibernético, se creó un ambicioso programa de becas nacionales e internacionales para jóvenes bachilleres sobresalientes, entre otras obras y medidas de alto impacto.

La clase media creció y fortaleció. Aumentó su capacidad de compra, esto se reflejó en el aumento de las construcciones privadas de viviendas, básicamente torres y edificios de apartamentos, creció el parque vehicular del país, pasando de 960 unidades a 1,650,000 en todo el país.

Para nadie es secreto que mejoró la educación, la salud, la producción agrícola y pecuaria, se controló la inflación, se mejoraron los salarios a médicos, maestros, enfermeras, agrónomos, se mejoraron las pensiones, Aumentó significativamente el consumo de carnes, arroz, pollos, y legumbres.

Se impulsaron varias reformas institucionales, se ampliaron las políticas sociales, y el desayuno escolar, mejoró y se amplió. Gozamos de estabilidad económica, se fortaleció la moneda nacional y la capacidad de compras del dominicano.

No hay un solo rincón del país que no pueda mostrar una obra del gobierno de Leonel Fernández Reyna, y para poner la cereza al pastel, cabe destacar que ha sido el único gobierno a partir de 1961 en bajar la deuda externa.

En 1996 la deuda externa era de US$ 3,807.3 millones de dólares, cuando concluyó su mando e agosto de 2000, era de US$2,777.9 millones de dólares, unos 1,029.4 millones menos, es decir, que redujo la deuda, a pesar de la enorme obra de gobierno que realizó, tanto en lo material, como en el plano institucional.

El Producto Interno Bruto que en 1996 era de US$ 18,242 millones de dólares, al dejar el poder 4 años después era de US$ 24,305 millones de dólares, ósea que hubo una evolución de US$ 6,963 millones, que representa un crecimiento de 33.24%en cuatro años.

Sin lugar a dudas, que el gobierno presidido por el Dr. Leonel Fernández durante el período 1996-2000 es por mucho el mejor gobierno que hemos tenido en RD desde 1961, el que quiera, puede buscar en los datos del Banco Central, los archivos de todas las instituciones públicas, y hasta del Banco Mundial.

Si a eso se agrega el respeto a la constitución, las leyes y la más absoluta defensa de las normas de la democracia y las libertades públicas, entonces tocará buscar en América Latina a ver si aparece algún gobierno que se pueda asemejar al de Leonel Fernández 1996- 2000.

Como nos gusta tanto comparar, veamos este dato: para el año 2022, solo el presupuesto del ministerio de educación es de 231,147.7 millones de pesos dominicanos, es decir RD$74,912 millones de pesos más que los que manejó el gobierno de Fernández en 4 años, 1996-2000, y con todo y eso, el actual gobierno no puede mostrar una sola escuela terminada o reconstruida, ni siquiera han podido ofrecer un desayuno escolar decente.

