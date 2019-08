Leonel encarna el triunfo del pueblo dominicano

Muchos analistas y generadores de opinión publica están pronosticando una victoria sin traumas para el Dr. Leonel Fernández en las primarias del 6 de octubre, y posteriormente en las presidenciales de mayo del 2020; han presentado análisis de solida composición (sin lagunas), basando sus argumentos entre otras cosas, en el liderazgo de Leonel, trayectoria política, visión progresista, y de ser sin lugar a duda, el precandidato de todos los partidos políticos con mas condiciones para volver a regir los destinos del país a partir del año 2020.

Ahora bien, con todo y las opiniones de esos expertos hay que añadir que todas las encuestas publicadas hasta fecha dan al líder peledeista una ventaja mas que cómoda por encima de sus contrincantes internos, inclusive todos juntos. Sin embargo, hay amigos que no acaban de entender quien realmente es Leonel Fernández y la posición envidiable que ocupa en el corazón de los dominicanos.

Dice el refranero popular “No hay más ciego que aquel que no quiere ver” y “para muestra basta un Botón” Recientemente Leonel Fernández visito una iglesia de la zona oriental, le dieron la palabra y dijo: “en nuestro papel al intentar volver a conducir los destinos de la Republica dominicana, eso dependerá si está en la voluntad de Dios, nosotros hacemos el esfuerzo, hacemos el trabajo, pero sabemos que Dios es el único que quita y pone reyes, y nosotros estamos sujeto a su voluntad”.

Al concluir sus palabras el resultado fue que todos y cada uno de los presentes le expreso conformidad, la algarabía y hermandad fluía entre ellos, se fue abajo el templo, porque Leonel sabe conectar con su pueblo sin importar clase social o color de la piel; Leonel es un líder fuera de serie, un presidente que se le quiere y que los dominicanos han decidido llevarlo nueva vez a la presidencia.

El pueblo dominicano adora a Leonel porque él predica con el ejemplo, “nosotros hacemos el esfuerzo, hacemos el trabajo, pero que sea la voluntad de Dios” y eso ha hecho este gran hombre, tiene mucho tiempo trabajando visitando los 158 municipios del país; campos, valles, barrios y ciudades, escuchando al pueblo para aprender del pueblo ha reiterado en innumerables ocasiones, y mientras otros administraban Leonel Fernández hacia el trabajo de inscripción e identificación de los dominicanos que simpatizan por su causa, mientras otros disfrutaban del poder Leonel aprendía del pueblo y preparaba su ejército de mas de dos millones de dominicanos.

Ese respaldo se expresa con un lleno total donde quiera que va Leonel, amparado por la voz del pueblo que es la voz de Dios, tiene su origen en su impronta gubernamental y en el trabajo y esfuerzo que Leonel Fernández y su equipo han dedicado al país, y eso la gente lo valora y lo aprecia.

Hoy en día se habla de una Republica digital, pero la población sabe que eso no seria posible si Leonel Fernández no hubiese democratizado la informática, llevando computadoras a las escuelas públicas del país.

Hoy en día se habla de lo rápido, fácil y económico, que resulta el transporte en el metro, pero la población sabe que eso no sería posible sin la visión de desarrollo del Dr. Leonel Fernández.

Ayer mismo el gobierno del presidente Medina entrego cerca de 160 nuevos vehículos para el transporte público, con wifi, acceso para personas minusválidas entre otras facilidades, pero el pueblo sabe quien le creo la OMSA.

Hoy en día son muy usados los términos país sostenible y estabilidad macroeconómica, pero el pueblo sabe quien puso a la Republica dominicana en ese camino de progreso y crecimiento

Cuando la constitución estaba en vulnerabilidad, cuando se pretendía pisotear la voluntad popular, porque 8 de cada 10 dominicanos se oponía a que se modificara la constitucion, el pueblo tuvo en Leonel Fernández un aliado y un soldado a tiempo completo, por eso ahora el pueblo le da su apoyo, porque los pueblos aman a los líderes que en momentos de decisión se colocan en el lado correcto de la historia.

Leonel Fernández encarna el sentir de los dominicanos, su triunfo es el triunfo del pueblo.

Y para los que erróneamente piensan que las condiciones del año 1996 son iguales a las del 2019, le decimos los siguiente:

El mundo ha cambiado, el país ha cambiado; Danilo no es Balaguer, Leonel no es Peña Gómez y Gonzalo no es Leonel, despierten.

Por Geraldo Rosario

