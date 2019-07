Las pérdidas de distribución son el principal problema de electricidad

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Los mayores problemas que afronta República Dominicana en materia de electricidad son las pérdidas de distribución que afectan económicamente la generación de energía y la prestación de un servicio eficiente, afirmó el ingeniero Nilvio Peña, experto en el tema energético.

Al intervenir en el panel “Combustibles & Electricidad: Los desafíos para República Dominicana”, coordinado por el ingeniero Temístocles Montás, aspirante a la nominación presidencial por el PLD, Peña señaló que la energía generada y transportada hacia una subestación, de la subestación hacia afuera comienza el problema básico que afecta a los sistemas de producción y manejo de la energía, que son las pérdidas.

En el panel, celebrado en la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana en la avenida Independencia, intervinieron, además, los ingenieros Francisco Mariano, de la Comisión Nacional de Energía y Arnulfo Duval, Director de Combustibles del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, con aportes de Rubén Montás, ex administrador de EDESUR.

Afirmó que las pérdidas lesionan el sector porque “la generación de energía es un sistema de negocio que debe producir rentabilidad y confort”.

Hablando ante cientos de profesionales y técnicos en la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el experto expresó que “todo el sistema eléctrico nacional esta interconectado, ha habido muchos cambios que se han orientado hacia la mejora del sistema, entre ellos el manejo de los voltajes de transmisión”.

“Los proyectos que se han venido implementando han reducido mucho las pérdidas eléctricas, pero dentro de la generación de esos proyectos hay una parte importante que tiene que ver con la distribuidora como tal y el sistema de supervisión de ingeniería de las obras que se contratan”, advirtió Peña.

Crecimiento de la generación

Peña señaló que en el año 1998 la matriz eléctrica nacional estaba en 1,948 megavatios, pero al año 2019 se ha colocado en 3,867 megavatios, con “un crecimiento del cien por ciento en los últimos 20 años y eso ha sido gracias al ejercicio de una serie de elementos relativos al manejo de esa energía”.

Al explicar las causas de esa expansión de la generación eléctrica, el experto dijo que primero ha habido un mejor manejo profesional del sistema eléctrico, porque el país dispone de ingenieros capacitados para la gerencia del sistema de generación y del sistema de transmisión, “en forma mucho mejor que como se manejaba antes”.

Peña destacó que el Estado dominicano lo que está aportando como generación es lo que producen las hidroeléctricas, mientras que lo que se ha crecido en términos de energía renovable es inversión privada y el 78 por ciento de la generación que es por combustibles importados, llámese gas natural y derivados del petróleo, está en manos privadas.

El futuro es el uso de renovables

El experto señaló que lo que se impone en el país es “fortalecer la parte que tiene que ver con energía solar y con energía eólica”, porque ambas tienen bajos costos y fuentes seguras.

“La energía eólica medida en el país es de 68.5 gigavatios al año que da para suplir la demanda anual de energía para el país cuatro veces. Es decir que hay que seguir trabajando el tema de energía eólica”, expresó Peña.

Explicó que en el país se reciben 225 vatios por metro cuadro de energía solar, “de manera que si esa energía que es nuestra nos llega simplemente por nuestra posición geográfica, si esa energía que recibimos la podemos convertir, podemos revertir la forma en que generamos energía”, agregó.

No obstante, Peña indicó que será necesario generar energía con combustibles fósiles porque en los momentos en que no hay sol y en los momentos donde no hay vientos se produce una merma”, por lo que para suplir esa energía que se transmite hay que generarla con petróleo o carbón.

Consideró importante poner atención a la conversión de la matriz de la energía renovable, porque es lo que más va a ayudar al país. “Tenemos que poner atención también a que los cambios tecnológicos en todos los equipos electrodomésticos e industriales que utilizamos para que estén orientados a que cada día consuman menos energía”, puntualizó.

