Las películas que debes ver antes de “Avengers: Infinity War”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Este próximo jueves 26 de abril llega a las salas de cines del país la nueva historia de Marvel, el cual lleva como título ‘Avengers: Infinity War’, pero si no eres un fiel seguidor de éste universo cinematográfico, y tienes la intención de ir a su estreno, he aquí algunas recomendaciones que te hacemos de películas previas que deberías ver:

The Avengers (2012): 143 minutos (2 horas, 23 minutos)

La primera película con este grupo de superhéroes. Este filme te da una visión panorámica de quiénes son sus integrantes principales, que figurarán de manera prominente en Infinity War. Resulta importante que nos introduce en el conocimiento del poder de la Piedra Mental y el profundo deseo de Loki por hacerse del poder que conlleva. Todas las evidencias apuntan a que Loki forja una alianza con los Hijos de Thanos en Infinity War, y, de ser cierto, creemos que esta película ofrece la mejor explicación por qué ocurriría algo semejante.

Avengers: Age of Ultron (2015): 141 minutos (2 horas, 21 minutos)

La segunda entrega de Avengers incorpora a James Spader (como la voz del villano Ultron). Si bien Ultron es una Inteligencia Artificial con la que experimenta Tony Stark/Iron Man/Robert Downey Jr., Vision (interpretado por Paul Bettany) es un “hombre” honorable y resulta clave reconocerlo como una mezcla de humano con robot, pues Visión recibe su energía de una de las Piedras del Infinito que Thanos desea.

Captain America: Civil War (2016): 147 minutos (2 horas, 27 minutos)

Seguro, oficialmente no es una película de los Avengers, así que si quieres saltártela, no te culparía, pues su importancia no se desprende de su título. Pero la mayoría de lo que ves en Civil War reviste especial importancia: es la última película en la que hay tantos héroes reunidos en un mismo filme; Spider-Man es introducido; descubrimos dónde, cómo y por qué se oculta Bucky, además de ser una buena introducción para quienes llegan nuevos a la saga; y hay una continuación del debate ético surgido en el anterior filme de los Vengadores (y que de seguro continuará).

Captain America: The First Avenger (2011): 125 minutos (2 horas, 5 minutos)

El Teseracto. Chris Evans sin camisa (antes y después de ser inyectado con el súper suero). ¿Qué más? Oh, verdad, la introducción de Bucky. También está la historia de origen del Capitán América, la estética propia de la Segunda Guerra Mundial y de la película The Rocketeer, Peggy Carter, la amistad del Capitán América con Bucky, Hugo Weaving interpretando a Red Skull y los pectorales de Chris Evans.

Thor: The Dark World (2013): 112 minutos (1 hora, 52 minutos)

Como dije anteriormente, vale la pena verla por Aether (la Piedra de la Realidad) y la importancia de comprender lo que es este artefacto. Sé que Natalie Portman no está espectacular en el filme, pero ella es esencial para esta historia y, si logras llegar hasta el final; conocerás aspectos relevantes de la vida de Thor, que reportarán dividendos cuando veas Thor: Ragnarok (2017).

Guardians of the Galaxy (2014): 121 minutos (2 horas, 1 minuto)

Antes que nada, ¿se necesita alguna razón para ver a Chris Pratt (Star-Lord) y a Zoe Saldana (Gamora) juntos en una película? Y si le añades un mapache mal habado, un locuaz árbol y un vistazo a la Piedra del Poder, pues entonces se convierte en un filme de vista obligada. Finalmente, Gamora y Drax (Dave Bautista) ofrecen una muestra de por qué ambos sostienen una vendetta personal contra Thanos, echando las bases para su deseo eventual de sumarse al combate por venir.

Doctor Strange (2016): 115 minutos (1 hora, 55 minutos)

La película más psicodélica del Universo Cinematográfico Marvel, Doctor Strange ofrece una vista cercana (y potencialmente más relevante) al superhéroe a cargo de la Piedra del Tiempo (conocida en la película como el Ojo de Agamotto).

