(VIDEO) La tasa de nuevos contagios desacelera en RD, según Salud Pública

La tasa de nuevos contagios de coronavirus desaceleró con fuerza en la República Dominicana, registrándose un incremento de 3.90 % en las últimas 24 horas, un total de 141 nuevos infectados y 7 fallecidos, según el boletín de este jueves del Ministerio de Salud Pública (@saludpublicard). El número de contagios acumulado en el país asciende a 3,755 y se llegó a 196 fallecidos, de acuerdo a las informaciones ofrecidas por el titular del MSP, Rafael Sánchez Cárdenas. El número de pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos descendió hasta 121 personas. Continúa leyendo esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #elnuevodiariord #CoronavirusEnRD